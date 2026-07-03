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Cayó narco costarricense en Sabaneta acusado de más de 20 homicidios: lo van a extraditar

El ciudadano costarricense, conocido como alias ‘Kokin’, es requerido por narcotráfico y señalado de estar vinculado con al menos 22 homicidios en Costa Rica.

Cayó el narco costarricense Óscar David Román Ovares
Cayó el narco costarricense Óscar David Román Ovares.
Foto: Policía
Por: Felipe García
|
Actualizado: 3 de jul, 2026

En un operativo conjunto entre autoridades de Colombia y Costa Rica fue retenido en el municipio de Sabaneta el ciudadano costarricense Óscar David Román Ovares, señalado de integrar la organización criminal transnacional conocida como Los Saggy y requerido mediante notificación roja de Interpol.

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La operación fue desarrollada por la Policía, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con apoyo de las autoridades costarricenses, luego de varias labores de seguimiento, verificación y vigilancia que permitieron establecer la ubicación exacta del requerido en territorio colombiano.

Cayó narco costarricense alias 'Kokin'
Cayó narco costarricense alias 'Kokin'.
Foto: Policía

De acuerdo con las investigaciones, Román Ovares, conocido con el alias de ‘Kokin’, sería uno de los integrantes clave de la estructura criminal Los Saggy, organización señalada de coordinar operaciones de tráfico internacional de drogas y de participar en esquemas de lavado de activos mediante la adquisición de establecimientos comerciales y vehículos de alta gama.

Las autoridades de Costa Rica también lo relacionan con al menos 22 homicidios ocurridos en ese país, atribuyéndole presunta responsabilidad intelectual y material en varios de esos hechos violentos.

El ciudadano costarricense fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará los trámites correspondientes para su extradición a Costa Rica, donde deberá responder ante la justicia por los delitos que le son imputados.

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