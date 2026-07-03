A la cárcel señalada administradora de bienes y dineros de 'Chiquito Malo', jefe del Clan del Golfo

Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Ingrid Paola Ávila Hernández, señalada de administrar recursos y adquirir bienes con dineros provenientes de las actividades ilícitas del denominado Clan del Golfo.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Ávila Hernández sería la encargada de organizar y gestionar los recursos pertenecientes a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', máximo cabecilla del grupo armado ilegal. En desarrollo de esa función, presuntamente participó en operaciones destinadas a fortalecer las finanzas de la estructura mediante la compra y ocultamiento de bienes inmuebles.

La investigación señala que los predios fueron adquiridos en los municipios de Apartadó, Turbo, Medellín, San Jerónimo y Ebéjico, en Antioquia. Estas propiedades, cuyo avalúo preliminar supera los 800 millones de pesos, habrían sido obtenidas con recursos provenientes del tráfico transnacional de estupefacientes, el cobro de extorsiones y otras actividades ilícitas atribuidas al Clan del Golfo.

Las labores investigativas también permitieron identificar seis bienes adquiridos entre los años 2020 y 2023, cuyo valor comercial sería ampliamente superior al registrado en las respectivas escrituras de compraventa, circunstancia que hace parte de los hallazgos analizados por el ente acusador dentro del proceso.



Por estos hechos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a Ingrid Paola Ávila Hernández los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. La procesada no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y, por decisión del juez de control de garantías, deberá permanecer privada de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.