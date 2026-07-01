Petro firma decreto que reactiva extradición de alias 'Chiquito Malo', líder del Clan del Golfo

El presidente Gustavo Petro anunció que firmó el decreto que deja sin efecto la suspensión de la orden de extradición de Jobanis de Jesús Ávila, alias 'Chiquito Malo', señalado máximo comandante del Clan del Golfo, por lo que, en caso de ser capturado, deberá ser enviado a Estados Unidos.

La decisión marca un giro frente al proceso de acercamientos que adelantaba el Gobierno con esa organización criminal. En el mismo mensaje, el mandatario confirmó además la captura de alias 'El Zarco', otro presunto cabecilla. El pronunciamiento se conoce luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitiera concepto favorable para la extradición de 'Chiquito Malo', quedando la decisión en manos del jefe de Estado.

Décima Primera Brigada

La situación se daba en medio del proceso de diálogos entre el Gobierno y el Clan del Golfo, durante el cual se había planteado la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal entre Chocó y Córdoba como primer paso hacia una eventual concentración y desmovilización.

Hace poco más de dos meses se conoció una polémica resolución en la que solicitaba suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo, listado en el que aparecía alias “Chiquito Malo”. En ese momento, la Fiscalía se negó a aplicar la medida y pidió aclaraciones al Ejecutivo, mientras que el presidente Petro aseguró públicamente que nunca había autorizado que la medida beneficiara a personas con solicitudes de extradición.



En su mensaje, el mandatario justificó el cambio de decisión afirmando que “para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el Estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo”. También defendió la estrategia de diálogos sociojurídicos impulsada por el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, que planteaba combinar la integración social y económica de los territorios afectados por economías ilícitas con un diálogo jurídico que facilitara el abandono de las armas y de las actividades criminales.

La mención a Rueda se produce tras las revelaciones de Noticias Caracol sobre presuntos beneficios que habrían sido ofrecidos por el excomisionado de Paz a integrantes del Clan del Golfo durante esos acercamientos. En su publicación, Petro respaldó esa política y sostuvo que el modelo tuvo resultados parciales, al tiempo que atribuyó parte de sus dificultades a la falta de apoyo de la Fiscalía y a diferencias con la estrategia antidrogas promovida por Estados Unidos.