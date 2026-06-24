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Blu Radio  / Judicial  / Capturada hermana de alias 'Chiquito Malo', presunta articuladora financiera del Clan del Golfo

Capturada hermana de alias 'Chiquito Malo', presunta articuladora financiera del Clan del Golfo

La operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación afecta la estructura económica de esta organización criminal.

Capturada hermana de alias 'Chiquito Malo', presunta articuladora financiera del Clan del Golfo.jpg
Capturada hermana de alias 'Chiquito Malo', presunta articuladora financiera del Clan del Golfo //
Foto: Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 24 de jun, 2026

En una operación conjunta adelantada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fue capturada en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), Ingrid Paola Ávila Hernández, alias 'La Patrona', señalada como una de las principales articuladoras de las finanzas ilegales del Clan del Golfo.

La mujer, quien era requerida por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, sería hermana de alias 'Chiquito Malo', máximo cabecilla de esta organización criminal, y habría cumplido un papel estratégico durante más de diez años dentro de la estructura, administrando recursos obtenidos mediante actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

De acuerdo con las investigaciones, alias 'La Patrona' estaría encargada de implementar mecanismos para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades criminales, permitiendo fortalecer la capacidad económica y operativa de esta organización.

Clan del Golfo
Clan del Golfo
Foto: AFP

Su captura representa una afectación directa contra uno de los principales soportes del Clan del Golfo: sus redes financieras y de lavado de activos. Las autoridades destacan que este resultado debilita la administración de recursos ilegales y los mecanismos utilizados para infiltrar economías legales.

La operación hace parte de la ofensiva permanente del Gobierno Nacional contra las estructuras criminales, enfocada en afectar sus componentes armados, logísticos, financieros y narcotraficantes.

Durante la actual administración, cerca del 50 % de las afectaciones contra grupos armados organizados ilegales han estado dirigidas contra esta estructura, con aproximadamente 8.300 integrantes neutralizados entre capturados, sometidos y abatidos.

La fuerza pública continuará desarrollando operaciones de alto impacto contra los principales cabecillas y redes de apoyo de las organizaciones criminales, con el objetivo de proteger la seguridad de los colombianos y desarticular las capacidades que permiten su funcionamiento.

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La captura de alias 'La Patrona' reafirma el mensaje institucional de que quienes financian, facilitan o fortalecen las economías criminales serán perseguidos por las autoridades y deberán responder ante la justicia.

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