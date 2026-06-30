Gobierno Petro busca incorporar 6.000 miembros de la UNP antes de acabar mandato: nuevo Mininterior

El próximo ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, lanzó una dura advertencia sobre el proceso de transición con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En entrevista con Mañanas Blu, Lara denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) pretende incorporar de manera intempestiva a 6.000 personas a su planta de personal a pocas semanas de finalizar el mandato, un movimiento que calificó como inaceptable y carente de planeación.

Es muy preocupante. La UNP quiere vincular a 6.000 hombres en la planta de personal sin que el nuevo gobierno conozca sus perfiles ni sus hojas de vida. Le estarían entregando básicamente a este gobierno la seguridad de los funcionarios y dirigentes sociales durante el próximo periodo. Todo esto huele muy mal Afirmó Lara Restrepo.

El funcionario designado del gobierno entrante hizo un llamado urgente al actual director de la UNP, Augusto Rodríguez, para que detenga los nombramientos. Asimismo, solicitó la intervención inmediata de la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación para frenar un posible detrimento patrimonial.

Rodrigo Lara Restrepo. Foto: Suministrada El Espectador

La denuncia sobre la UNP forma parte de un paquete de irregularidades en la contratación estatal de última hora detectadas por el equipo del gobierno electo. Lara detalló otros tres focos de alta preocupación fiscal:

Ministerio de Defensa: se estima una proyección de contratos de última hora por montos que oscilan entre los 8 y 13 billones de pesos para equipamiento militar, bajo la figura de información reservada.

se estima una proyección de contratos de última hora por montos que oscilan entre los 8 y 13 billones de pesos para equipamiento militar, bajo la figura de información reservada. Aeronáutica Civil: procesos de contratación en marcha por 75.000 millones de pesos destinados a ayudas aeronáuticas en el departamento de Arauca.

procesos de contratación en marcha por 75.000 millones de pesos destinados a ayudas aeronáuticas en el departamento de Arauca. Ministerio de la Igualdad: lara denunció el "reciclaje" de la planta de personal de esta cartera para trasladar a cerca de 100 funcionarios al Ministerio del Interior, calificándolo como una burla a los fallos de la Corte Constitucional y al Congreso.

"Falta un mes y están corriendo para contratar. No hay un criterio distinto al de afianzar y dejar nombradas a cuotas políticas. El Estado no puede tratarse como un receptáculo de nombramientos politiqueros", enfatizó el ministro entrante ante los argumentos de la administración saliente de que se gobernará hasta el último día.



Un "empalme forense" anticorrupción

Para hacer frente a estas anomalías, Lara Restrepo confirmó que las reuniones de empalme que inician formalmente este martes contarán con un equipo de auditores especializados. El objetivo no será únicamente la recepción de la información pública, sino la ejecución de una auditoría forense prematura para detectar desvíos de recursos, sobrecostos y contratos inflados de manera inmediata.