Envían a la cárcel a hombre señalado de provocar incendio forestal en Las Palmas, Medellín

Fue enviado a la cárcel el hombre señalado de provocar un incendio forestal en el sector de Las Palmas, en Medellín. Una pena de hasta 13 años de prisión podría enfrentar el señalado responsable de iniciar la conflagración, por los delitos de daño en los recursos naturales y ecocidio.

Un juez ordenó la privación de la libertad en un centro carcelario para el hombre señalado de provocar de manera intencional el incendio forestal registrado en la avenida Las Palmas, en Medellín. La medida fue solicitada por la Fiscalía y por la Alcaldía, que actúa como víctima dentro del proceso, mientras avanza la investigación.

De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, el hombre deberá responder por los delitos de daño en los recursos naturales y ecocidio, por los que podría enfrentar una pena de hasta 13 años de prisión.

La decisión judicial se conoció después de la audiencia en la que fue presentado el señalado responsable, quien fue capturado tras ser ubicado mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad de la ciudad.



"Este juez constitucional, en representación del Juzgado 20 Penal Municipal con función de Control de Garantías de la ciudad de Medellín, decreta e impone medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario respecto de Wilder Uriel Jiménez Marín o Wilder Uriel Jiménez Jiménez, para lo cual se enviará el oficio de detención al comando de Policía para que procedan a materializarla", indicó el juez durante la audiencia.

El caso se originó durante un incendio forestal que generó una extensa columna de humo y consumió parte de la montaña en la zona alta de Medellín. La emergencia fue atendida durante varias horas por el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad, que finalmente logró controlar las llamas.

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Frente al origen del incendio, el mandatario aseguró que no se trató de un accidente, sino de un hecho provocado. Según el alcalde, el hombre quedó registrado en videos observando la conflagración después de, presuntamente, iniciar las llamas.

El alcalde cuestionó que este tipo de conductas pongan en riesgo a los habitantes de la zona, a los organismos de emergencia y a los recursos naturales. También advirtió que estas situaciones afectan la capacidad de respuesta de los bomberos, especialmente durante la actual temporada de sequía y altas temperaturas.

Gutiérrez aseguró que la Administración Distrital continuará como parte del proceso, en calidad de víctima, para que el caso avance conforme a la ley. Además, reiteró que quienes afecten los recursos naturales o pongan en riesgo a la población deberán responder ante la justicia.