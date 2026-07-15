Denuncian robos masivos y retención de senderistas en el Cerro Morrón de La Sierra en Antioquia

Al menos dos robos masivos se han registrado en tres semanas a grupos de senderistas en el Cerro Morrón de La Sierra, en Copacabana, norte del Valle de Aburrá. Algunas de las víctimas denuncian, incluso, haber estado secuestrados en la cima del cerro, sobre el cual tiene jurisdicción también el municipio de Guarne, en el Oriente del departamento.

El caso más reciente se dio el pasado lunes festivo, en horas de la mañana, cuando un joven y su tío fueron víctimas de la inseguridad que, aseguran senderistas, se ha venido tomando el sitio natural.

Erick, un joven de 15 años que ascendió al Cerro junto con su tío, relató los angustiantes momentos vividos en la cima, al percatarse de la presencia de dos hombres extraños.

"Uno de ellos cogió a mi tío, lo tiró al piso, lo tenían azotado, le amarraron las piernas y le tenían el arma en el cuello. A mí, yo estaba normal, tranquilo, hasta que siento un golpe en la costilla. Entonces, me tiran a la fuerza y me hacen lo mismo", contó a Blu Radio.



Al joven le robaron su reloj inteligente y su celular, y a su tío el celular, además de tenerlos, según contó, amarrados durante cerca de media hora, lapso de tiempo en el que incluso los sentaron, agregó, a un metro del barranco. A otra pareja de senderistas, ese mismo día, le robaron un millón de pesos y celulares.

Otro corredor de montaña de Medellín, que visitó el cerro también el pasado lunes, pero con un machete como parte de su equipaje, debido a que ya había escuchado de la inseguridad en la zona, contó cómo pudo evitar ser víctima de robo.

"Pude ver que habían unos manes extraños y habían otras personas a las cuales ellos tenían retenidas cuatro personas y ya iban a empezar a llamar a las familias para extorsionar y ya ahí empezó pues un forcejeo, nos logramos volar, ellos se devolvieron, soltaron a los cuatro rehenes que tenían", relató a Blu.

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Como estos son varios los casos que han sido denunciados en redes sociales, donde incluso están sugiriendo que se abstengan de subir al Cerro que, aseguran los mismos senderistas o caminantes, nunca había tenido este tipo de problemática.

Ante ese panorama, el influencer y deportista conocido como Mauro Wolf, quien detalló que el recorrido tiene 5 kilómetros de ascenso con 1.200 de desnivel, pidió a las autoridades medidas: "Ha venido ocurriendo mucho los atracos masivos, los acorralan arriba con armas de fuego, los retienen, llaman a los familiares para pedir plata, les piden las claves de las cuentas. El problema, a parte del atraco, es que en algún momento puede haber una víctima fatal, que hasta el momento, gracias a Dios, no lo ha habido. Por eso, por ahora, lo mejor es prevenir y no subir. Yo sé que las autoridades han tenido muchas denuncias por estos atracos y no han hecho nada. Por lo menos tener a la comunidad prevenida, ya que no suben hasta allá por que entiendo que es complejo. Entonces es hacer un llamado", explicó.

Mientras tanto, autoridades de Copacabana y Guarne, municipios que tienen jurisdicción sobre El Morrón de La Sierra, detallaron a Blu Radio que conocen de la problemática y que han tenido reuniones conjuntas tras las cuales buscarán que se amplíe el número de hombres del Ejército, en específico del Batallón Juan del Corral del Oriente, que tiene jurisdicción en la zona.