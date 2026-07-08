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Mujer murió tras ser atropellada en la Autopista Norte en Copacabana, Antioquia

La suegra de la víctima resultó gravemente herida tras ser embestidas por un hombre que ya está en poder de las autoridades.

Mujer murió tras ser atropellada en la Autopista Norte en Copacabana, Antioquia.jpg
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

Las autoridades adelantan la investigación para esclarecer las circunstancias en las que una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo en la Autopista Norte, en jurisdicción del municipio de Copacabana.

La víctima fue identificada como Geraldin Vanegas, quien caminaba junto a su suegra por la orilla de la vía, al parecer, por una zona peatonal, cuando ambas fueron embestidas por un automóvil a la altura del establecimiento comercial D1, en el ingreso a la vereda El Noral.

Como consecuencia del fuerte impacto, Vanegas sufrió lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos, mientras que su suegra resultó herida y recibe atención médica.

En un primer momento circularon versiones que indicaban que el conductor de la camioneta involucrada habría abandonado el lugar de los hechos. Sin embargo, esa información fue desmentida por el secretario de Movilidad de Copacabana, Julián Cano: "Nos informan que el conductor del vehículo involucrado fue trasladado a la fiscalía para realizar las respectivas declaraciones y la investigación pertinente por parte del cuerpo de Fiscalía", manifestó el funcionario.

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Por ahora, la sobreviviente del siniestro a parte de ser una de las víctimas de la situación, será testimonio clave para el desarrollo de la investigación que busca establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

La muerte de Geraldin Vanegas ha generado conmoción entre sus familiares y allegados, quienes esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y se haga justicia por este hecho que enluta a una familia antioqueña.

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