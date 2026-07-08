Fuerte accidente en el sur de Bogotá: tractomula terminó estrellada contra un poste

En la noche del martes 7 de julio, luego de que millones de ciudadanos regresaran a sus casas tras el partido de la Selección Colombia, la Secretaría Distrital de Movilidad reportó un fuerte accidente al sur de Bogotá, hecho que afectó la movilidad en el sector del barrio La Aurora, en Usme, donde unidades de la Policía de Tránsito y del Cuerpo Oficial de Bomberos hicieron presencia.

De acuerdo con lo revelado por el periodista del Ojo de la Noche, Eduard Porras, el conductor de una tractomula habría perdido el control del vehículo, chocó contra un carro particular y, tras el impacto, se subió al andén, derribó varios postes, además de gran parte de la señalización del sector, para terminar finalmente sobre la avenida Boyacá.

“A pesar de lo aparatoso del accidente, no hubo personas lesionadas, pero la vía sí quedó reducida a tan solo un carril casi hasta las 2 de la mañana”, señaló Eduard Porras.

En videos compartidos en redes sociales se observa al vehículo con una aparente falla en el sistema de dirección, así como las afectaciones que sufrió en la parte delantera, quedando volcado sobre lo que sería un canal de aguas lluvias.



[09:45 p.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Usme, entre camión y automóvil en la Av. Boyacá con calle 74B sur.



🚒 Unidades de @TransitoBta, @BomberosBogota y ambulancia en desplazamiento. pic.twitter.com/1gTN1qrHKv — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 8, 2026

Noche accidentada en Bogotá

Según lo reportado por el Ojo de la Noche, este no habría sido el único accidente ocurrido durante la noche del martes, pues en la calle 17 Sur con avenida Caracas dos taxistas habrían colisionado. Al parecer, uno de ellos se pasó un semáforo cuando transitaba en sentido oriente-occidente y chocó contra el otro vehículo, que terminó volcado. El siniestro dejó dos personas lesionadas.

Publicidad

[12:15 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Antonio Nariño, entre automóvil y taxi qué luego sufre volcamiento en la Av. Caracas con calle 17 sur, sentido norte-sur.



Se genera afectación total de la. ❌ Calzada mixta. pic.twitter.com/9qijlJpMei — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 8, 2026

Además, se registró otro accidente con desenlace fatal. Según lo revelado por Eduard Porras, una mujer que se encontraba en la estación de TransMilenio Venecia perdió el equilibrio y cayó desde la plataforma.

“Dicen que cayó precisamente de este sitio y, lamentablemente, pasó uno de los articulados y la arrolló”, afirmó Porras. Las autoridades adelantan la respectiva investigación para establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos que provocaron la muerte de la mujer.