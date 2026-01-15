En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / No para la violencia contra la mujer en Antioquia: van 12 asesinadas durante este 2026

No para la violencia contra la mujer en Antioquia: van 12 asesinadas durante este 2026

En un doble homicidio ocurrido en el municipio de Concordia murió Liliana María Jiménez por heridas de arma blanca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad