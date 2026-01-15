No para la violencia contra la mujer en Antioquia: van 12 asesinadas durante este 2026

Las autoridades en el departamento de Antioquia se encuentran sumamente preocupadas por la violencia que están enfrentando las mujeres en este inicio de 2026, pues a la fecha se reportan 12 mujeres asesinadas y tan solo se ha podido esclarecer dos de los hechos.

Aunque las alarmas ya estaban encendidas hace un par de días, el reciente homicidio de Liliana María Jiménez en el municipio de Concordia terminó por aumentar la inquietud por lo casos de violencia contra las mujeres del departamento.

La alcaldesa de Concordia, Alexandra Herrera, indicó que la muerte de la mujer se dio en un doble homicidio en donde también falleció Javier de Jesús Palacios, pareja sentimental de Jiménez.

"De acuerdo a las investigaciones preliminares de la Policía Judicial, será determinado que este homicidio obedece a un tema de control territorial por las plazas de microtráfico que operan en el municipio", indicó.



Mientras avanzan las investigaciones para poder esclarecer el doble homicidio que habría sido ejecutado con arma blanca, las autoridades departamentales adelantan las labores necesarias para tratar de resolver todos los homicidios de las mujeres a la vez que empezarán con campañas de prevención para evitar más hechos que lamentar.

Hay que recordar que Antioquia viene en una seguidilla de asesinatos en los últimos días: una mujer de 52 años en la zona rural del municipio de Salgar, otra mujer en la localidad de Rionegro que fue ultimado en un establecimiento comercial y una menor de edad de 17 años en Santa Fe de Antioquia en un hecho que sigue siendo materia de investigación.