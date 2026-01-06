En Antioquia 108 mujeres fueron asesinadas en 2025: ya hubo el primer feminicidio de 2026

Antioquia registró el primer feminicidio del año y cerró el 2025 con 108 homicidios de mujeres, cifra que aunque según la Gobernación es la más baja en los últimos siete años, sigue generando alerta. Las autoridades ya han catalogado por lo menos 98 de estos casos como posibles feminicidios.

Persisten las alertas en Antioquia por la violencia contra la mujer, pese a la reducción que se registró en las muertes violentas contra ellas en el recién terminado 2025, que tuvo 108 casos, frente a 194 que ocurrieron en 2019.

Según indicó el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, la comparación se hace con ese año porque el 2025 fue el que registró la cifra más baja en los últimos siete años, aunque calificó como alarmante la situación.

Si bien aclaró que es la Fiscalía General de la Nación la que cataloga cuántas de estas muertes son feminicidios, la Secretaría de las Mujeres reportó para el mes de noviembre en el marco del día de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres que por lo menos 98 casos corresponden a ese delito, con base en datos de la Policía Nacional.



“En el 2025, a pesar de que es una cifra alta, pues es la más baja de los últimos 7 años con 108 homicidios de mujeres. Y ojo con esto, homicidio de mujer no es feminicidio. Las autoridades competentes, la que en su momento nos diga cuántos fueron feminicidios”, aseveró el secretario Martínez.

Primer feminicidio del año en Antioquia

Mientras tanto, ya ocurrió el primer caso del 2026 en el municipio de La Ceja. Se trata de Natalia Lezcano Patiño, quien fue hallada sin vida en una vivienda del barrio Montesol, junto con su presunto victimario y pareja, William Cardona Avendaño. Mientras que la mujer registraba heridas en diferentes partes de su cuerpo causadas con arma cortopunzante, el hombre fue encontrado con una soga alrededor del cuello, por lo que una de las principales hipótesis sobre lo ocurrido es que tras agredir a Lezcano, Cardona atentó contra su vida.

Las cifras de posibles feminicidios en Antioquia muestran una reducción sostenida en los últimos cinco años, aunque con señales de alerta recientes. Tras alcanzar su punto más alto en 2021, con 139 casos, el departamento registró una caída progresiva en 2022, 2023 y 2024, con 111, 98 y 93 casos, respectivamente, según datos de la Policía analizados por el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género .

Publicidad

A pesar de la disminución frente a años anteriores, Antioquia sigue figurando entre los territorios con más casos en el país, pues durante 2025, el departamento ocupó el tercer lugar a nivel nacional en número de presuntos feminicidios. Sin embargo, al revisar la tasa por cada 100.000 mujeres, se ubica en el puesto 19, con una tasa de 2,8, lo que indica que el impacto proporcional es menor en comparación con otras regiones, aunque el problema continúa siendo una preocupación para las autoridades y organizaciones de mujeres.