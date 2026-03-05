ACHC pide al Gobierno revisar decreto sobre reorganización de afiliados en el sistema de salud

Blu Radio conoció una carta de tres páginas enviada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas al Ministerio de Salud, en la que el gremio le pide al Gobierno nacional revisar el alcance del decreto 0182 de 2026 antes de que entre en operación, al advertir que las condiciones actuales del sistema podrían generar mayores dificultades en la atención de los pacientes y en la estabilidad financiera de hospitales y clínicas.

En el documento, la asociación hace énfasis en la situación de Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en el país y que actualmente se encuentra bajo medida de intervención.

Según el gremio, no se conocen sus estados financieros recientes y además concentra una parte importante de la deuda con prestadores de servicios de salud. Por eso, advierten que recibir más usuarios podría aumentar la presión sobre la red hospitalaria.

De acuerdo con un estudio de cartera de la asociación con corte a junio de 2025, basado en información de 227 prestadores, la deuda total de las EPS con hospitales y clínicas asciende a cerca de 16 billones de pesos, de los cuales 6,7 billones corresponden a Nueva EPS, lo que representa el 43,1% del total.



En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, aseguró que esta situación ya había sido advertida al Gobierno.

“Si el escenario es de crecimiento de afiliados en un número grande para entidades como Nueva EPS, nosotros sí creemos que se va a volver más compleja la situación, que de por sí ya es muy difícil”, afirmó.

Giraldo agregó que, desde el gremio, consideran que ampliar el número de afiliados en esta entidad no es el camino adecuado en este momento.

“Creemos que ese no es el camino adecuado y también creemos que este no es el momento oportuno (…) Esperamos que el Gobierno tome decisiones y pueda replantear esto”, señaló.

Además, explicó que en la carta enviada al Ministerio de Salud también están solicitando que se adopten medidas para aliviar la situación financiera del sistema, como fortalecer el giro directo de recursos, facilitar mecanismos para el pago de deudas con hospitales y clínicas y revisar procesos que hoy están generando retrasos en los pagos a las instituciones de salud.

Entre las solicitudes que hace el gremio están aplicar medidas que ayuden a pagar las deudas con hospitales y clínicas, ampliar el giro directo de recursos, permitir el uso de reservas técnicas para saldar obligaciones pendientes y facilitar líneas de crédito respaldadas por el Estado.

También piden solucionar problemas con reclamaciones del SOAT y revisar que no se estén generando devoluciones o glosas injustificadas en las cuentas que presentan las instituciones de salud.