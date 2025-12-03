La Clínica San Juan de Dios de La Ceja suspende temporalmente la atención a usuarios de Savia Salud por incumplimientos en pagos de por lo menos 10.000 millones de pesos. Aunque se había acordado un pago con el agente interventor anterior, al parecer no se cumplió.

Persisten las dificultades para la entidad que alberga la mayoría de afiliados del régimen subsidiado en Antioquia. Esta vez, la Clínica San Juan de Dios del municipio de La Ceja anunció la suspensión temporal de la atención a los usuarios de la EPS Savia Salud, debido, según sus directivos, al incumplimiento de los acuerdos de pago establecidos en junio de este año. La institución informó que, pese a los intentos de diálogo y a la continuidad del servicio durante los últimos meses, los compromisos financieros “no se han cumplido ni en los montos ni en los tiempos acordados”.

Según la clínica, esta situación compromete directamente la estabilidad financiera y la capacidad operativa del centro asistencial, lo que genera un riesgo para la sostenibilidad del servicio que prestan a miles de usuarios del oriente antioqueño. Al respecto se refirió Andrés Peña, director general de este centro asistencial.

“Hemos decidido suspender los servicios con la EPS Savia Salud. En el mes de junio teníamos una cartera alrededor de los 10 000 millones de pesos. En ese momento se hizo acercamiento con el anterior equipo interventor para tratar de solucionar y se llegaron unos acuerdos donde esperábamos a diciembre tener una cartera inferior a los 5.000 millones de pesos. Esto no ha sido posible”, aseguró.



De acuerdo con el comunicado, la decisión se toma “con sentido de responsabilidad” y busca preservar la calidad y continuidad de la atención para el resto de la población afiliada a otras entidades.

Aunque la suspensión aplica para la mayoría de servicios contratados con Savia Salud, la institución aclaró que las urgencias vitales seguirán siendo atendidas con normalidad, como lo exige la normatividad vigente. Los pacientes con otro tipo de necesidades médicas serán orientados y remitidos a otras instituciones con el fin de garantizar la atención.

La medida se suma a las dificultades que varias clínicas y hospitales de Antioquia han denunciado en los últimos meses frente a los atrasos de pago por parte de algunas EPS, en especial las intervenidas por el Gobierno nacional, lo que ha presionado las finanzas del sistema y generado interrupciones en la prestación del servicio en diferentes municipios.

En La Ceja, hay preocupación por el impacto que pueda tener la suspensión en los pacientes que dependen de tratamientos continuos, especialmente adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.