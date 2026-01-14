En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Adres defiende aumento de la UPC y cuestiona a gremios por críticas al cálculo

Adres defiende aumento de la UPC y cuestiona a gremios por críticas al cálculo

El director de la Adres, Félix León, aseguró que el aumento de la UPC no se calculó con base en el salario mínimo y respondió a las advertencias de los gremios sobre una posible crisis en el sector salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad