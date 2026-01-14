Adres defiende aumento de la UPC y cuestiona a gremios por críticas al cálculo

En entrevista con Blu Radio, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León, respondió a las agremiaciones que han señalado que el incremento del salario mínimo podría profundizar las dificultades financieras del sector salud.

El director afirmó que el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no estuvo ligado de manera directa al aumento del salario mínimo y defendió la metodología empleada para definir el ajuste.

Durante la conversación, León sostuvo que no es correcto equiparar la inflación con el incremento del salario mínimo, ya que la estructura de costos del sistema de salud incluye múltiples variables. “Pero no inflación igual a salario mínimo, es un cuento chino, te voy a explicar por qué, porque hay muchas otras cosas que no crecen a ese término en la canasta”, explicó.

El director de la Adres indicó que los aumentos de precios deben analizarse de forma ponderada y no a partir de un solo componente. “Si la carne crece un 20 %, pero la papa crece un 10 %, tienes que sacar un promedio y no es solo la papa, la carne, no es solo el salario mínimo”, señaló.



El salario mínimo para 2025 en Colombia la decretó el presidente Petro. Foto: Blu Radio.

En ese contexto, agregó que la mayoría de los trabajadores del sector salud no devengan el salario mínimo. “La mayoría de los trabajadores no son de salario mínimo, empezando por ahí en el sector salud, de modo que los médicos especialistas no van a tener un incremento del 20 %”, dijo.

León reconoció que el salario es un factor relevante dentro de los costos, pero insistió en que no es el único que incide en la inflación del sector. “Sí aporta, sí es un componente importante el salario, pero hay muchos otros que cuentan en la inflación”, afirmó.

Asimismo, el funcionario se refirió al comportamiento del dólar y su impacto en los costos de insumos médicos. Indicó que la reducción de la divisa en los últimos años debió reflejarse en menores precios para el sistema de salud. “Resulta que el dólar cayó un 20 %, en el último año un 16 %, y todos los medicamentos vienen en dólares, todos los suministros médicos vienen en dólares, todos los kits de laboratorio vienen en dólares, todos los equipos médicos vienen en dólares”, sostuvo.

Hospitales y clínicas piden exclusión de pago anticipado de retenciones e impuesto de renta Foto: AFP, referencia

No obstante, cuestionó que esa disminución no se haya trasladado a los precios finales. “Desafortunadamente, uno ve que el dólar baja, que a las empresas les cuesta menos, pero no trasladan esta baja al Estado o a los ciudadanos; aumentan su margen de ganancia”, señaló. Como ejemplo, comparó esta situación con el comportamiento histórico de los precios de la gasolina frente a las variaciones del petróleo.

Con estas declaraciones, el director de la Adres defendió el incremento de la UPC y respondió a las críticas de gremios como la Andi y Afidro, insistiendo en que el ajuste se basa en un análisis amplio de los costos del sistema de salud y no únicamente en el aumento del salario mínimo.