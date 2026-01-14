En vivo
Juez negó suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo para 2026

Juez negó suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo para 2026

Un juez de Bogotá negó la solicitud elevada por el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, en representación de un comerciante que pedía suspender el decreto.

