Fenalco demandó decreto que fijó salario mínimo de 2026 y pide frenar aumento del 23,7 %

Fenalco demandó decreto que fijó salario mínimo de 2026 y pide frenar aumento del 23,7 %

El gremio de los comerciantes advierte riesgos económicos graves por el aumento del salario mínimo y cuestiona la falta de sustento técnico en la decisión del Gobierno.

