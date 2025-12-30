Así quedó el pago quincenal tras el aumento del salario mínimo para 2026: sería menos de lo esperado

El reciente decreto del presidente Gustavo Petro, con el que se confirmó el aumento del 23 % en el salario mínimo, ya empezó a sentirse en el bolsillo de millones de colombianos. Más allá de la expectativa que generó entre buena parte del gremio laboral, una de las preguntas más frecuentes es cuánto dinero llegará realmente a la quincena y cómo se reflejará ese ajuste en los pagos mensuales.

Con el incremento definido por el Gobierno Nacional, el salario mínimo mensual para 2026 quedó en $1.750.900, sin incluir el auxilio de transporte. Este ajuste marca el segundo año consecutivo en el que el aumento se fija por decreto, luego de que en el alza de 2025 fuera del 9,54 %.

A este valor se suma el auxilio de transporte, que también tuvo un incremento y para 2026 quedó en $249.100 mensuales. Este subsidio está dirigido a los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos y deben asumir gastos de desplazamiento hacia su lugar de trabajo.



Cuánto recibe un trabajador en la quincena con el salario mínimo

Con las nuevas cifras sobre la mesa, el pago quincenal cambia de manera clara para quienes ganan el mínimo. El ingreso se distribuye así:



Salario quincenal: $875.450, sin incluir auxilio de transporte.

Auxilio de transporte quincenal: $124.550.

Total quincenal con subsidio, antes de descuentos: $1.000.000.

Sin embargo, hay un punto clave que muchos pasan por alto: los descuentos obligatorios por salud y pensión. En el caso de la salud, la ley establece un aporte total del 12,5 % del salario. De ese porcentaje, el empleador asume el 8,5 %, mientras que el trabajador aporta el 4 %, que se descuenta directamente de la nómina. Para 2026, ese descuento mensual será de $70.036.



En cuanto a la pensión, el aporte total es del 16 %, distribuido entre un 12 % a cargo del empleador y un 4 % del trabajador. Esto implica otro descuento mensual de $70.036. Sumando ambos conceptos, el total descontado al trabajador será de $140.072.



Así quedarían las quincenas con auxilio y descuentos

En la mayoría de empresas colombianas, el auxilio de transporte se paga en la segunda quincena del mes, al igual que los descuentos de salud y pensión. En ese escenario, los pagos se verían así:



Quincena del 15: $875.450, sin auxilio de transporte.

Quincena del 30: $984.478, con auxilio de transporte y con los descuentos aplicados.

En qué casos no se paga el auxilio de transporte

La normativa establece que este subsidio no aplica cuando se presentan las siguientes situaciones:



El salario supera los dos salarios mínimos mensuales vigentes.

mensuales vigentes. El empleador suministra transporte directamente.

El trabajador vive cerca del lugar de trabajo y no incurre en gastos de movilización.

y no incurre en gastos de movilización. El contrato está suspendido o la persona se encuentra en incapacidad o licencia.

Este aumento del salario mínimo también impacta otros rubros como primas, cesantías y aportes al sistema de seguridad social, por lo que su efecto va más allá del ingreso mensual. En perspectiva, el salario mínimo en Colombia ha tenido una escalada significativa en la última década, pasando de $644.350 en 2015 a superar los $1,7 millones en 2026.