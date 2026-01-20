Bajan el salario a congresistas: Recap - programa completo del 20 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 20 de enero:
- La senadora Angélica Lozano habló sobre la reducción del salario en los congresitas luego de la eliminación de una prima especial de más de 16 millones de pesos.
- Omar González, exdiputado y miembro de la Dirección Nacional de Vente Venezuela, analizó las declaraciones de Donald Trump sobre María Corina Machado y la transición en ese país tras la captura de Nicolás Maduro.
- Declaran desierta licitación para construir línea 2 del metro de Bogotá.
- Tragedia en Tiquisio, Bolívar: encuentran muertos a una mujer y sus tres hijos dentro de su casa.
- Resumen de la jornada de la Champions League con protagonismo del colombiano Luis Javier Suárez con doblete ante el PSG.