Lotería del Huila, resultado y ganador del martes 13 de enero de 2026

La Lotería del Huila volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del martes 13 de enero de 2026, con la realización de su sorteo número 4738, efectuado a las 10:30 p. m., como es habitual.

Este tradicional juego de azar no solo genera expectativa por sus premios millonarios, sino que también destaca por su impacto social, al destinar sus recursos al fortalecimiento del sistema de salud en el país.

Premio Mayor de la Lotería del Huila – Sorteo 4739

El Premio Mayor, valorado en $2.000 millones, fue para el número (en minutos), correspondiente al sorteo realizado el martes 13 de enero de 2026. Con este resultado, un nuevo ganador en Colombia se llevó el acumulado principal de la noche.



Premios secos de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó una variada lista de premios secos, lo que amplió las posibilidades de ganar para los jugadores en diferentes regiones del país y reafirmó el atractivo del sorteo semanal.



Un juego que apoya la salud en Colombia

Desde 1924, la Lotería del Huila cumple un papel fundamental en el ámbito social. Los recursos obtenidos en cada sorteo se destinan al financiamiento del sistema de salud colombiano, beneficiando hospitales, clínicas y programas de atención médica en diversas zonas del país. De esta forma, cada billete adquirido también representa un aporte al bienestar colectivo.



Cómo participar en la Lotería del Huila

Participar en la Lotería del Huila es un proceso sencillo y accesible:



Comprar el billete en puntos autorizados, como PagaTodo.

Elegir el número y la serie de preferencia.

Conservar el billete en buen estado para poder reclamar el premio en caso de resultar ganador.

Fechas clave y recomendaciones