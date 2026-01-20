Secretaría de Salud alertó disminución del 12 % en donaciones de sangre en Bogotá

Este martes la Secretaría Distrital de Salud reportó una caída del 12 % en las donaciones de sangre durante las primeras semanas de 2026, una disminución que ya está afectando las reservas y que pone en riesgo la atención de más de 7.000 pacientes que requieren transfusiones cada mes en hospitales y clínicas de la capital.

De acuerdo con la entidad, la ciudad necesita alrededor de 20.000 donantes mensuales para garantizar el suministro adecuado de sangre y sus componentes. Sin embargo, el comienzo del año suele ser un periodo crítico. El análisis de los últimos cinco años muestra que las donaciones disminuyen en promedio un 8 % en diciembre y un 12 % en enero, una tendencia que se volvió a presentar en 2026.

Esta reducción ya se refleja en la disponibilidad de componentes sanguíneos esenciales. La Red Distrital de Sangre identificó niveles especialmente bajos en glóbulos rojos O positivo y O negativo, así como en plaquetas, uno de los componentes más sensibles debido a su corta vida útil. Mientras el estándar habitual de reserva en la ciudad es de cinco días, actualmente algunas existencias apenas alcanzan para dos días.

Por ejemplo, las plaquetas solo pueden utilizarse durante un máximo de cinco días, lo que hace necesario mantener un flujo constante de donaciones, incluso en temporadas en las que históricamente se registra menor participación ciudadana.



“Aunque Bogotá aún cuenta con reservas para responder a las necesidades de los pacientes, estas vienen disminuyendo de manera acelerada. Donar sangre en este momento es un acto de solidaridad que puede marcar la diferencia para miles de personas”, advirtió Linda Ariza, directora de Provisión de Servicios de Salud.

La secretaría recordó que una sola donación puede salvar hasta tres vidas, ya que de cada unidad de sangre se obtienen glóbulos rojos, plasma y plaquetas. El plasma puede conservarse hasta por un año y los glóbulos rojos hasta 42 días, lo que permite atender distintas necesidades médicas; sin embargo, la corta duración de las plaquetas hace indispensable que las donaciones sean voluntarias, frecuentes y sostenidas en el tiempo.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la ciudadanía para que acuda a los puntos habilitados en la ciudad y done. Entre los requisitos básicos se encuentran tener entre 18 y 65 años, pesar al menos 50 kilos, presentar documento de identidad y encontrarse en buen estado general de salud.

A los voluntarios también se les recomienda haber consumido algún alimento en las últimas cuatro horas y mantenerse bien hidratado antes de donar.

Por otro lado, las personas que hayan tenido gripa deben esperar al menos 14 días después de finalizar los síntomas, y quienes se hayan realizado tatuajes, perforaciones, acupuntura o maquillaje permanente deben cumplir un periodo de espera de seis meses antes de donar sangre.



Puntos de donación de sangre en Bogotá

Cada mes la Red Distrital Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión sanguínea dispone de puntos móviles de donación que pueden ser consultados a través de la página oficial de la Secretaría. También hay 17 puntos fijos para donar:

