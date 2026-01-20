Padre de menor fallecida bajo cuidado del ICBF: “Para nosotros es un tema de negligencia”

En la tarde del lunes 19 de enero una niña de dos años falleció en un hogar de Acogimiento Residencial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el sur de Bogotá, presuntamente después de haber broncoaspirado.

Pese a que el caso, ocurrido en el barrio Marruecos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, continúa bajo investigación de las autoridades competentes, sus padres todavía no tienen claridad de las circunstancias en las que murió su hija.

El padre de la menor relató cómo recibió la noticia del fallecimiento de su hija y expresó múltiples dudas sobre lo ocurrido al interior del centro de acogimiento residencial. Según su testimonio, hacia las 4:00 de la tarde recibió una llamada en la que le informaron que la niña había sufrido un accidente y que debía dirigirse al centro de salud de Chircales.

De acuerdo con su versión, al llegar al lugar no recibió información clara sobre el estado de la menor. El padre aseguró además que la menor fue trasladada al centro de salud no en una ambulancia, sino en un vehículo particular, y que al momento de llegar ya no presentaba signos vitales.



Al ingresar nos dicen que la niña sufrió de un atragantamiento y broncoaspiró y a raíz de eso falleció padre de la menor.

En sus declaraciones también manifestó que tanto la madre de la niña como su abuela notaron una mancha de sangre en uno de los brazos de la menor, sin que hasta ahora, según él, exista una explicación sobre su origen.

“No nos han explicado bajo el cuidado de quién estaba en el momento del accidente ni por qué la niña estaba comiendo sola”, señaló.

Publicidad

El padre agregó que, hasta el momento, la familia no conoce el dictamen de Medicina Legal, no ha tenido acceso a videos del lugar ni ha recibido explicaciones directas por parte de las personas que estaban a cargo de la menor.

“No sabemos cuál fue la causa ni el motivo de lo que pasó”, insistió.



Horas antes de la tragedia

La niña llevaba aproximadamente seis meses bajo protección del ICBF. El padre indicó que no la veía desde el mes de diciembre y que la madre la había visitado por última vez quince días antes del fallecimiento. Según relató, en la mañana del mismo día de la muerte, la familia recibió una llamada en la que se les informó que la niña y su hermano serían regresados a sus padres, pero horas después fueron notificados del accidente de la menor.

Para la familia, lo ocurrido constituye un caso de negligencia. El padre cuestionó que no se tenga claridad sobre quién fue el primer responsable, si se le brindaron los primeros auxilios adecuados y por qué el traslado se realizó a un centro de salud cercano y no a un hospital, como, según él, debía ocurrir en una emergencia de este tipo.



¿Qué dice el ICBF?

Frente a este caso, el ICBF emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de la niña y aseguró que, ante la emergencia, el equipo de la unidad de atención procedió de manera inmediata con el traslado al centro médico más cercano. La entidad precisó que las causas de la muerte se encuentran en investigación por parte de las autoridades competentes.

Publicidad

El ICBF informó además que activó las acciones de supervisión, inspección, vigilancia y control dentro del marco de sus competencias y que está brindando acompañamiento psicosocial a la familia de la menor.

En el texto, el instituto, reiteró su compromiso con la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de maltrato, negligencia o vulneración de derechos.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso generó protestas de otros padres de familia que tienen a sus hijos en el mismo hogar del ICBF, quienes expresaron su preocupación por presuntas fallas en la atención. La situación obligó a la intervención de la Policía Nacional para controlar el orden público en la zona.