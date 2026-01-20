En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Padre de menor fallecida bajo cuidado del ICBF: “Para nosotros es un tema de negligencia”

Padre de menor fallecida bajo cuidado del ICBF: “Para nosotros es un tema de negligencia”

Mientras el ICBF lamentó el fallecimiento de la niña de dos años, su padre denunció no haber recibido información clara ni detalles sobre las circunstancias en las que murió su hija ni la atención que recibió.

Publicidad

Publicidad

Publicidad