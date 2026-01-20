En vivo
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Tragedia en Tiquisio, Bolívar: encuentran muertos a una mujer y sus tres hijos dentro de su casa

Tragedia en Tiquisio, Bolívar: encuentran muertos a una mujer y sus tres hijos dentro de su casa

Autoridades investigan si se trata de un intoxicación por inhalación de gases, ya que al interior de la casa había un motor que permitía el funcionamiento de una planta eléctrica.

