Dique a punto de colapsar tiene en riesgo a más de 7.000 familias en Magangué, Bolívar

La erosión de la margen izquierda del rio Magdalena a la altura del municipio de Magangué, Bolívar, y el colapso progresivo del dique de contención ubicado en el barrio Girardot que protege a más de siete mil familias, tienen al borde de una verdadera emergencia a esta población.

La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo reveló en un informe el estado crítico en el que se encuentra este muro de contención, y el riesgo cada vez más latente que un eventual aumento del nivel del rio cause inundaciones en el 40% del área urbana de municipio.

“Según el resultado de la modelación hidráulica, las áreas más próximas al punto crítico correspondientes a los barrios Girardot y Versalles se inundarían en un tiempo inferior a 30 minutos, mientras que el área restante se inundaría en un tiempo de hasta 2 horas, ocasionando graves afectaciones sobre la población en infraestructura, incluso con pérdidas de vidas producto de la profundidad esperada del agua y el poco tiempo de respuesta”, señala el informe en el que además se describe que en la actualidad este dique tiene un espesor de 2 metros con borde libre de solo 0,40m.

A su vez en este mismo informe, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo detalló que las obras que hacen parte del contrato N° 9677- PPAL001-1703 de 2021, y que tiene como objeto mitigar el riesgo por inundación, erosión y socavación en esta zona de municipio, se encuentran detenidas por cuenta de “las dificultades para realizar la liberación predial”, lo que aseguran, viene generando el deterioro progresivo del dique existente.

Publicidad

Sin embargo, el alcalde de alcalde de Magangué, Pedro Alí, lanzó fuertes críticas a la UNGRD, señalando que esta no es una situación nueva para esta entidad, que anteriores directores de la misma como Javier Pava y Olmedo López en 2023 visitaron el municipio anunciando acciones que no se concretaron , y que ellos no cuentan con los recursos para atender una emergencia que afectaría a más de 40 mil personas.

“Nosotros no tenemos los recursos y lo sabe todo el mundo, la Unidad de Gestión de Riesgo me envía un oficio donde me dicen como si no se enteraran, como si no supiera, que están prestos a colaborar y pedirme que actué y dan unas indicaciones como las han dado todo los funcionarios que vienen desde hace muchos años (...) Lo que se está presentando aquí es una posible catástrofe, una catástrofe que no ha sido mirada en serio por el Gobierno Nacional”, sostuvo.

Publicidad

El alcalde señaló, además, que el contratista está pidiendo adiciones y la intervención de los gobiernos municipal, departamental y nacional para reubicar a los habitantes que no se quieren ir de la zona, y que es un tema clave a resolver para continuar con las obras.

“Estamos aquí para trabajar de la mano con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con el departamento, con el Fondo de Adaptación, con el Gobierno en pleno para que estos magangueleños tengan de una vez por todas su reubicación, y el pueblo de Magangué duerma tranquilo, y se pueda terminar de una vez por todas esa obra tan importante como lo es la protección del barrio Girardot”, dijo.

Entretanto el mandatario lanzó un SOS al presidente Gustavo Petro para tomar medidas que no den más esperas, y que no se queden en más y más oficios: “Presidente Petro, nosotros no queremos juzgar a la Unidad de Riesgo ni a nadie, nosotros lo que queremos es que el Gobierno de usted no sea indolente con nuestro municipio, estamos a punto de ahogarnos, si no tomamos medidas inmediatas", sentenció.