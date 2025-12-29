Hospitalizan a niño de 8 años por intoxicación con pólvora en Barranquilla

De los seis casos de menores intoxicados por la ingesta de pólvora esta temporada en el país, tres han tenido lugar en Barranquilla, siendo el más reciente el de un niño de 8 años que, según el reporte del Instituto Nacional de Salud, se encuentra hospitalizado hace un par de días con síntomas asociados a este peligroso consumo.

Blu Radio conoció que el menor afectado ha estado evolucionando satisfactoriamente, por lo que se espera que pronto pueda ser dado de alta, al igual que los otros dos niños, de 1 y 5 años, que también lograron salir recuperados de un hospital de la capital del Atlántico, tras consumir fósforo blanco a comienzos de diciembre.

No solo preocupan estos casos, sino también el aumento en la cifra de quemados con pólvora durante las fiestas de este 2025 en Barranquilla y el departamento, donde ya se reportan 37 lesionados en la ciudad y 47 más en los municipios, lo que representa un aumento del 33%.

De las 84 personas que han resultado quemadas en el Atlántico, 24 son niños o adolescentes que sufrieron lesiones por la manipulación de estos elementos pirotécnicos, de los cuales 4 fueron afectados cuando se encontraban bajo el cuidado de un adulto en estado de embriaguez.



En los municipios, la lista de quemados la encabeza Soledad con 19 casos, seguidos de Santo Tomás, con 5 lesionados; Sabanagrande, 4; Santa Lucía, 3; Suan, 3; Galapa, Malambo, Palmar de Varela y Puerto Colombia, con dos casos cada uno; y Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Repelón y Usiacurí, con un caso en cada población.