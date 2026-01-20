Niña de dos años murió en centro del ICBF en Bogotá: un descuido al ingerir alimentos

La muerte de una niña de dos años en un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el sur de Bogotá generó protestas y denuncias por parte de padres de familia, quienes exigen una investigación exhaustiva sobre las condiciones de atención de los menores en ese centro.

El hecho ocurrió en el hogar Bambi, ubicado en el barrio Marruecos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Según la información conocida, la menor habría fallecido luego de presentar un episodio de broncoaspiración mientras ingería alimentos dentro de la institución.

La situación provocó el malestar de varios padres de familia que tienen a sus hijos recluidos en ese hogar del ICBF, quienes manifestaron su preocupación por presuntos episodios reiterados de maltrato y negligencia. Durante la noche, se registraron protestas en el lugar, lo que obligó a la intervención de la Policía Nacional para controlar el orden público.

Eduard Porras, periodista de Blu Radio, informó que los padres expresaron su intención de retirar a sus hijos del hogar, argumentando constantes irregularidades en la atención de los menores.



El padre de la niña fallecida relató a Blu Radio cómo recibió la noticia del fallecimiento de su hija y cuestionó la versión inicial entregada por la institución. Su testimonio fue el siguiente:

“Nos dieron la lamentable noticia de que falleció, me llaman sobre las cuatro de la tarde diciéndome que había sufrido un accidente cuando no fue así. La niña llegó al centro médico de Chircales sin signos vitales, no le prestaron la atención debida y a causa de eso falleció.",

"La niña tenía dos años, nos indican de que la niña estaba tomando onces, un trozo de lo que estaba comiendo lo ingirió, la niña inmediatamente empieza broncoaspirar, no se le presta la reacción adecuada y lamentablemente la niña empieza a ponerse morada y lamentablemente ya cuando llega al centro hospitalario ya la niña llega sin signos vitales”, añadió

Tras conocerse el caso, algunos padres impidieron durante varias horas la salida de funcionarios del hogar. La Policía Nacional acudió con varios cuadrantes debido a la tensión generada en el lugar. Según lo reportado, se escuchó incluso un disparo, presuntamente realizado para dispersar a las personas que intentaban ingresar por la fuerza con el objetivo de retirar a sus hijos.

Otra madre de familia denunció presuntos malos tratos contra los menores y expresó su inconformidad con el manejo del hogar. En diálogo con Blu Radio, afirmó: “Mi niña, cada que yo vengo aquí es un problema siempre, siempre tiene cuando no está picada, aruñada que fue un niño con otro niño que jugó, o sea se supone que le quitan a uno el niño porque uno no tiene las capacidades como tener, entonces acá sí lo tienen como a punta de golpe y embutiendo la comida, lo mal he”.La directora del hogar Bambi estuvo presente durante las protestas y sostuvo conversaciones con algunos padres. Según se informó, el ICBF anunciará en las próximas horas un pronunciamiento oficial para explicar lo ocurrido y detallar las acciones que se adelantarán en el marco de la investigación.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, mientras se adelantan las indagaciones para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de la menor y verificar las condiciones de atención en el centro del ICBF en Bogotá.