A través de la música Manuel Turizo recuerda por qué no se debe llorar por amor

Hablar de romance y Manuel Turizo se volvió en algo habitual. A través de la música -en especial en bachata- el colombiano ha llevado el romanticismo a un primer plano y recordando por qué, aunque se ame con profundidad no se debe llorar por cualquiera y sin razón.

“Por un Pendejo No Se Llora (Salud Mi Reina)”, llega con esencia de bachata moderna—seductora, melódica y emocionalmente directa—un sello que continúa posicionando al artista como una de las voces más versátiles de la música latina actual. Coescrita por Manuel Turizo, Julián Turizo y CASTA, la canción presenta una narrativa íntima donde el desamor se transforma en fuerza personal, independencia emocional y celebración de la propia dignidad.

“Con este nuevo lanzamiento, el artista refuerza su capacidad para evolucionar musicalmente sin perder autenticidad, conectando con su público desde letras honestas, melodías reconocibles y una interpretación que resuena tanto en la pista de baile como en la intimidad personal”, indicaron del equipo del artista.

Turizo interpreta la canción con un y emocional, mientras comparte escena con la protagonista que representa el centro de sus versos: la mujer que inspira, hiere, provoca y finalmente libera. Pero también como un mensaje de amor propio y de aprender a soltar en el momento correcto para evitar que los daños en el futuro se den a mayor escala de lo que podían ser.



A sus 25 años, Turizo se ha encargado de construir un legado musical desde aquel éxito “Una Lady Como Tú” hasta posicionarse en uno de los más reconocidos a nivel internacional y de la mano de artistas de talla mundial como un ejemplo de buena música.

Canciones que conectan con lo emocional y lo bailable lo han llevado a liderar listas, colaborar con figuras globales y consolidarse como un referente de la nueva generación de la música latina, manteniendo siempre una identidad fresca y cercana al público.