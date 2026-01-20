¿Una nueva etapa? Nanpa Básico presenta un relato de lealtad

Con un sonido que fusiona la esencia urbana y la calidez rítmica del afrobeat, el reconocido cantautor Nanpa Básico lanza su nuevo sencillo “Estuve Ahí”. La canción, impregnada de una carga emocional profunda, aborda los temas de la lealtad, la compañía incondicional y la memoria afectiva a través de una narrativa íntima y directa que caracteriza al artista.

“Cuando nadie más estaba, estuve ahí”, repite el coro con fuerza y vulnerabilidad, resumiendo la premisa central del tema: valorar a quienes permanecen cuando todo se complica.

Este lanzamiento no solo marca un regreso musical luego de un año trascendental en su carrera, sino también el inicio de una etapa artística más introspectiva y narrativa, en la que Nanpa apuesta por el poder de contar historias reales desde un lugar emocional y sin filtros.

Nanpa Básico anuncia fecha en el Movistar Arena // Fotos: Alcaldía de Bogotá y Facebook Nanpa

Un sonido entre lo urbano y el afrobeat

En términos musicales, “Estuve Ahí” representa una evolución en la propuesta sonora de Nanpa. La canción se apoya en una base rítmica afrobeat, lo que le aporta un groove contagioso que convive con la producción urbana contemporánea. Esta dualidad crea una atmósfera cálida y envolvente, ideal para una letra que apela a la nostalgia, la gratitud y la autenticidad de los vínculos humanos.



La producción fluye con naturalidad, permitiendo que la emoción de la interpretación vocal destaque sin artificios. Esta decisión refuerza la intención del artista de acercarse a su audiencia con honestidad y profundidad.