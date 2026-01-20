Así se llevará a cabo el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá: precios e invitados

Tras el fatídico accidente en Paipa, Boyacá, en donde lamentablemente Yeison Jiménez perdió la vida cuando se disponía a viajar hacía Marinilla, Antioquia, muchos quedaron con el dolor y la incertidumbre de que pasaría con el concierto programado para el 28 de marzo en la capital del país en el sueño del 'Aventurero' de llenar por segunda ocasión El Campín de Bogotá.

Pasaron los días y, finalmente, la organización se pronunció de que se adelantaría para el 31 de enero de 2026, pero con una mirada diferente: no será un concierto, sino un homenaje a la memoria del 'Aventurero' en donde el género le cumplirá su sueño de llenar nuevamente el estadio de la capital.

"EL SUEÑO DEL AVENTURERO SIGUE VIVO. Y vamos a cumplirlo juntos. Este será un momento para marcar la historia de la música en Colombia y honrar el legado de Yeison Jiménez (...) Tal como Yeison lo tenía planeado, el evento contará con artistas invitados de primer nivel ya confirmados, y el show central estará a cargo de su banda, con una puesta en escena especial que ya había sido adelantada por su equipo de trabajo, pensada como un homenaje a su legado artístico y a su público", fueron las palabras del comunicado.

Yeison Jiménez. Foto: Redes sociales

Así funcionará el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

Lo primero que muchas personas quieren saber es si habrá o invitados y, por supuesto, estarán presentes haciéndole un homenaje al 'Aventurero'. Nombres como el Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Jess Uribe, Ciro Quiñonez, Paola Jara, Francy, Arelys Henao, entre otros, que estarán presentes ese día dándole un último adiós a Yeison para cumplirle ese sueño nuevamente.



Oriundo de Manzanares, Caldas, con crianza en la calle bogotana, Jiménez pasó por momentos complejos y un día así mismo se prometió que todo iba a cambiar, cuando su realidad era una pesadilla y para vivir debía vender aguacates para llevar el sustento a su familia. Pero tras 15 años de trabajo, al fin, esa promesa se hizo realidad en su cumpleaños 34 en este 2025. Antes del triste desenlace que tuvo a inicio de este 2026.

En cuanto al reembolso, informaron que "las personas que adquirieron su boletería y que no puedan asistir o no deseen participar del evento en esta nueva fecha, podrán solicitar a Tuboleta la devolución del dinero pagado por sus boletas hasta el 30 de enero de 2026, de acuerdo con los términos y procedimientos establecidos por el operador de boletería".

Se espera que durante el evento los invitados canten todas las canciones de Yeison a lo largo de su carrera al igual que palabras de los que estén presentes, para darle por lo alto el último adiós al oriundo de Manzanares de la manera que a él más le gustaba: haciendo música.

