Revelan primera imagen de Sophie Turner como ‘Lara Croft’ en ‘Tomb Raider’

Amazon MGM Studios anunció oficialmente el inicio de la producción de Tomb Raider, la nueva serie original de Prime Video, marcando el momento con la publicación de la primera imagen oficial de Sophie Turner caracterizada como Lara Croft. Lo especial de dicha producción será el protagonismo de ella, quien será la que le dé vida a esta reconocida aventurera de una producción muy esperada.

“Estoy muy emocionada de interpretar a Lara Croft. Es un personaje icónico, que significa muchísimo para tanta gente, y estoy dando todo lo que tengo”, dijo Sophie Turner. “Es un gran reto, siguiendo los pasos de Angelina y Alicia con sus impresionantes actuaciones, pero con Phoebe a la cabeza, nosotras (y Lara) estamos en muy buenas manos. ¡Tengo muchas ganas de que vean lo que tenemos preparado!”.

Basada en la emblemática serie de videojuegos que debutó en 1996, Tomb Raider ha evolucionado como una de las propiedades más reconocidas del entretenimiento digital, con múltiples adaptaciones cinematográficas y millones de copias vendidas a nivel mundial. Esta nueva producción busca llevar la historia de Lara Croft a una generación contemporánea, ahora desde la pantalla chica.

Este juego tendrá su propia serie // Fotos: Prime Video / Xbox

Una producción con talento consolidado

La serie cuenta con un elenco destacado que acompaña a Turner, incluyendo a figuras como Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan y Celia Imrie, entre otros. La dirección creativa está liderada por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), quien se desempeña como creadora, guionista, productora ejecutiva y showrunner. Chad Hodge comparte el rol de showrunner, mientras que Jonathan Van Tulleken funge como director principal y productor ejecutivo.



Producción de alto calibre

Tomb Raider es una coproducción entre Amazon MGM Studios y Crystal Dynamics, estudio detrás del videojuego original. También participan Wells Street Films, Story Kitchen y Legendary Television. El equipo de productores ejecutivos incluye a Matt McInnis, Jenny Robins y Jan R. Martin.



La serie aún no tiene fecha oficial de estreno, pero se espera que se convierta en uno de los lanzamientos más esperados.

