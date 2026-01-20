¿El más veces campeón? El récord histórico que busca Santa Fe ante Junior en Superliga

Este miércoles, 20 de enero, se jugará el partido de vuelta de la Superliga en Colombia, luego del empate 1-1 entre Junior y Santa Fe en el encuentro de ida en Barranquilla.

Desde las 7:30 de la noche, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se definirá el campeón de este importante certamen que junta los campeones de ambas ligas en 2025.

Santa Fe, comandado por el uruguayo Pablo Repetto, oficiará como local y recibirá al Junior de Barranquilla, dirigido por el también uruguayo Alfredo Arias. De ganar la Superliga, Santa Fe quedaría como el equipo de fútbol que más títulos ha alcanzado en esta competencia, con su quinta consagración. En caso de que Junior se lleve la victoria, llegaría a su tercer título.

SuperLiga // Foto: Dimayor

Este encuentro se vivirá por Blu Radio, con la transmisión de Carlos Morales y los comentarios de Javier Hernández Bonnet.



La nómina arbitral del partido estará encabezada por Jairo Mayorga. Los asistentes serán Juan García y Jorge Sanna; como cuarto árbitro estará José Bautista, mientras que en el VAR y el AVAR actuarán Fernando Acuña y Mario Tarache, respectivamente.