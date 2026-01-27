¿Cuál es el equipo más ganador del Super Bowl? Así manda en la NFL

Se acerca la final del Super Bowl LX y con ello escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol americano, especialmente por el equipo que puede consagrarse como el más ganador de la NFL. La final será el 8 de febrero ente New England Patriots y Seattle Seahawks.

Vale recordar que los Patriots derrotaron 10-7 a los Denver Broncos en un partido marcado por una intensa tormenta de nieve que condicionó el juego, especialmente en la segunda mitad. El triunfo no solo les permitió romper una racha negativa —nunca habían ganado una eliminatoria en Denver— sino que también les dio el pase a su duodécimo Super Bowl, una cifra inédita en la liga.

Por su parte, Seattle Seahawks vienen de derrotar 31-27 a Los Ángeles Rams en el Lumen Field con una actuación destacada del mariscal de campo Sam Darnold.

Patriots y Steelers, los reyes del Super Bowl

Según el registro histórico de títulos desde 1967, New England Patriots y Pittsburgh Steelers lideran el palmarés del Super Bowl con seis campeonatos cada uno. Los Patriots levantaron el trofeo Vince Lombardi en 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019, mientras que los Steelers lo hicieron en 1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009.



Sin embargo, el detalle que marca la diferencia es que New England disputará su Super Bowl número 12, más que cualquier otro equipo en la historia, y el próximo 8 de febrero tendrá la oportunidad de lograr su séptimo título, lo que lo dejaría en solitario como el máximo ganador del Super Bowl.

Blu Radio. Tom Brady. Foto: AFP TIMOTHY A. CLARY/AFP

Un Super Bowl con sabor a revancha

El Super Bowl LX, que se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será especial por múltiples razones, pero una de ellas es la revancha que se verá en el campo, pues será el primer Super Bowl de los Seahawks en diez años y un posible desquite del Super Bowl de 2015, cuando New England se impuso en uno de los partidos más recordados de la era moderna.



Así se reparte la historia del Super Bowl

Detrás de Patriots y Steelers aparecen equipos históricos como Dallas Cowboys y San Francisco 49ers, ambos con cinco títulos. Más abajo figuran franquicias como Kansas City Chiefs, Green Bay Packers y New York Giants, con cuatro campeonatos cada una.

Los Seattle Seahawks, por su parte, han ganado un Super Bowl (2014), mientras que los Denver Broncos, pese a ser protagonistas frecuentes, tienen tres títulos y cinco subcampeonatos, uno de los registros más altos sin liderar el palmarés.



La oportunidad de hacer historia

Con un nuevo boleto al Super Bowl y la posibilidad de superar a los Steelers, New England Patriots está a un partido de convertirse en el equipo más ganador del Super Bowl en solitario.