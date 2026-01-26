¿Quién es Christian González, el colombiano que busca hacer historia en el Super Bowl?

Luego de una larga temporada de la NFL, ya se conocen quiénes serán los finalistas que se enfrentarán en el Super Bowl 2026, instancia en la que buscarán quedarse con un triunfo que les asegure el Vince Lombardi, el trofeo que se entrega anualmente al ganador de uno de los eventos deportivos más grandes de Estados Unidos y del mundo.

Ante esto, los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentarán en el Super Bowl LX el próximo 8 de febrero, luego de avanzar en las finales de conferencia. Este duelo entre Patriots y Seahawks será una revancha de lo ocurrido en el Super Bowl XLIX en 2015, cuando Nueva Inglaterra se impuso 28-24.

Sin embargo, este año existe una sorpresa para la afición, no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, y todo se debe a la presencia de un colombiano en el partido más esperado de la temporada.



¿Quién es Christian González, el colombiano que jugará el Super Bowl?

Colombia tendrá una participación destacada en la NFL este 2026. Christian González ha sido una pieza clave para New England, convirtiéndose en un referente del equipo. El esquinero ha sido fundamental para consolidar una barrera defensiva en los Patriots, destacándose por su solidez en la cobertura y su regularidad en momentos decisivos.



González nació en Dallas, Texas; sin embargo, cuenta con raíces colombianas, ya que su padre, Héctor González, fue jugador de baloncesto en Piratas de Bogotá. El deporte ha sido parte esencial de su familia, pues su hermana Melissa González es medallista de oro sudamericana en atletismo, representando a Colombia. Christian se formó deportivamente en Estados Unidos, donde brilló desde su paso por el fútbol americano universitario. Inició su carrera en la NCAA con los Buffaloes de Colorado y luego se consolidó con los Oregon Ducks, temporada en la que se proyectó para dar el salto al Draft de la NFL en 2023 con los Patriots.

Con esto, González podría convertirse en el primer colombiano en disputar un Super Bowl, aunque existe el antecedente de Fernando Velasco. El tumaqueño vistió los colores de los Panthers en el Super Bowl 50, aunque no disputó un solo minuto.

Cuándo y dónde se jugará el Super Bowl LX

El Super Bowl 60 está previsto para disputarse el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers. Será la duodécima vez que los Patriots acceden a esta final, más que cualquier otra franquicia en la historia, y buscarán su séptimo trofeo Vince Lombardi, con el objetivo de superar a los Pittsburgh Steelers y consolidarse en la cima del palmarés del fútbol americano profesional.

A Super Bowl rematch over a decade in the making. #SBLX pic.twitter.com/xrE8WtIGx5 — NFL (@NFL) January 26, 2026