Declaran alerta amarilla hospitalaria para el Atlántico por fiestas de Carnaval y precarnaval

Tras la realización de una mesa de trabajo a la que asistieron los secretarios de Salud municipales y gerentes de hospitales de Galapa, Santo Tomás, Ponedera, Candelaria, Sabanalarga, Puerto Colombia, Juan de Acosta y Soledad, la Gobernación del Atlántico declaró la Alerta Amarilla Hospitalaria en este territorio para atender las emergencias que se registren hasta el próximo 19 de febrero, en el marco de las festividades de Carnaval y precarnaval.

Según el secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo, la orden entregada es que las IPS, tanto públicas como privadas, deberán actualizar sus planes de contingencia y reportar de forma inmediata intoxicaciones, lesiones, accidentes de tránsito y demás infortunios.

“Revisamos los planes de contingencia de cada municipio y cada hospital, todo esto en aras de garantizar una atención oportuna a cualquier evento que se presente durante estas fiestas de carnestolendas. Los hospitales deben contar con todo el personal de urgencias perfectamente equipado, bancos de sangre, imagenología y transporte en ambulancia”, señaló el funcionario.

Debido a la gran afluencia de asistentes esperada, especialmente en municipios como Santo Tomás, el gerente de la ESE del hospital local, Carlos Alberto Henríquez, informó que ya se adelanta la socialización de la información asistencial y la preparación del personal para atender posibles urgencias y emergencias durante este evento masivo.



Desde Puerto Colombia, la secretaria de Salud municipal, Greisy Rodríguez, aseguró que la red hospitalaria se encuentra activa y en articulación con el departamento. “Le estamos garantizando a propios y visitantes que tenemos la red hospitalaria activa para atender cualquier eventualidad que se presente”, indicó.

La declaratoria de Alerta Amarilla coincide con el inicio de la Ruta de la Tradición, que contempla 15 eventos emblemáticos en diferentes puntos del Atlántico, por lo que se autorizó priorizar la vigilancia en municipios como Santo Tomás, Ponedera, Soledad, Puerto Colombia y Sabanalarga, al ser los que más público congregan.

La lupa de las autoridades también estará sobre citas como las corralejas, el Sirenato de la Cumbia en Puerto Colombia (del 29 al 31 de enero) y la Batalla de Flores de Santo Tomás, el próximo 7 de febrero.