Declaran alerta amarilla hospitalaria para el Atlántico por fiestas de Carnaval y precarnaval

Según el secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo, la orden entregada es que las IPS, tanto públicas como privadas, deberán actualizar sus planes de contingencia.

Reunión entre las autoridades de salud en el Atlántico para definir planes de contingencia con miras al Carnaval 2026.
Gobernación Atlántico
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ene, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

