Contrarrestar índice de homicidios, el reto para el nuevo secretario de Seguridad de Cali

Uno de los retos más grandes que está atravesando Cali es contrarrestar el índice de homicidios, teniendo en cuenta que cerca de 80 personas han sido asesinadas en la ciudad en el primer mes del 2026, situación que preocupa, debido a que enero no ha terminado y aún quedan cuatro días para conocer el balance final.

El incrementos de balaceras en la vía pública, así como asesinatos registrados al interior de establecimientos comerciales, siendo el más reciente el crimen del comerciante Steven Valencia Serna en un restaurante del barrio El Peñón, son factores que tienen las alarmas encendidas en la capital vallecaucana.

Con este índice del primer mes del año, Cali se convierte en la ciudad capital de Colombia con mayor número de muertes violentas en este año, lo que representa un desafío crucial para el nuevo secretario de Seguridad, Javier Garcés.

"Cali es la ciudad con más homicidios del país y esto obedece a varios factores, primero, sin ninguna duda, es porque el suroccidente está inundado de cultivos de coca y esa coca alimenta las redes criminales en la ciudad. Otro factor importante es la reducción de recursos para la Fuerza Pública. Aquí es donde nos damos cuenta que la seguridad no puede quedar en solo discursos, sino que es el fundamento para el desarrollo de cualquier ciudad", señaló el concejal del Centro Democrático, Andrés Escobar.



Por su parte, el concejal del Pacto Histórico, Mauricio Zamora, señaló que hay que atender los puntos de la ciudad que registren más casos de homicidios y brindar ahí mayor oferta social, que permita contrarrestar la violencia.

"El caso de Cali es muy complejo, por cada 100.000 habitantes se registran 47.6 homicidios, muy por encima de la tasa a nivel nacional que es del 23.49. Si sumamos todas las comunas del oriente de Cali, ahí se concentra la mayor cantidad de homicidios, eso indicaría que hay falencias estructurales en materia social", señaló Zamora.

Quien también manifestó su preocupación ante la cifra de homicidios en la ciudad fue el concejal de Cambio Radical Edison Lucumí, quien aseguró que más fijarse en estadísticas, los esfuerzos deben enfocarse en proteger la vida de los caleños.

"No es simplemente reaccionar cuando ocurren estos hechos, sino que hay que ir a las causas estructurales: La exclusión social, la falta de oportunidades, el control de las economías ilegales y la ausencia del estado en algunos territorios. La seguridad se construye con prevención, con inversión social, y con una acción real", indicó el concejal Lucumí.

Según el observatorio de la Secretaría de seguridad de Cali, en los primeros 26 días del 2026, Cali ha registrado un total de 78 homicidios. La mayoría ocurridos en las comunas 13, 14 y 21