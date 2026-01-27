Revolcón en el equipo de gobierno del alcalde de Cali, Alejandro Eder

Los secretarios de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, y de Seguridad y Justicia, Jairo García Guerrero, habrían salido de sus cargos este domingo 26 de enero, según fuentes cercanas a la administración distrital.

Aunque hasta el momento la Alcaldía no ha confirmado oficialmente los motivos de las salidas, estas se producen en medio de fuertes cuestionamientos y críticas a su gestión.

Gustavo Orozco estuvo al frente de la Secretaría de Movilidad desde enero de 2025 y fue uno de los funcionarios más polémicos del gabinete.

Su administración fue cuestionada tanto por la ciudadanía como por el Concejo de Cali, especialmente por la forma en que se manejó la movilidad y el tránsito en la ciudad. Entre los principales reclamos se encuentran la instalación de nuevas fotomultas, el incremento de comparendos y la colocación de taches viales en zonas de alto flujo vehicular.



A esto se sumaron las tensiones con agentes de tránsito, que dejaron cerca de 30 agresiones reportadas. Orozco fue suspendido por la Personería en septiembre del año pasado y regresó al cargo en noviembre.

Por su parte, Jairo García Guerrero, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad y Justicia desde 2024, fue blanco de cuestionamientos por parte de varios concejales, quienes incluso solicitaron su renuncia al considerar que hubo fallas en las estrategias de seguridad y un aumento de los homicidios en la ciudad.

Durante el año pasado, su despacho fue uno de los más citados a debates de control político en el Concejo de Cali.

Estas salidas se suman a los remezones en el gabinete del alcalde Alejandro Eder, quien a tres años de gestión ya ha realizado varios cambios en su equipo. El primero ocurrió en julio de 2024, apenas seis meses después de iniciar su mandato, y el más reciente se había registrado en agosto del año pasado.