Menor de 17 años está vinculado a 15 homicidios en Bucaramanga: asesinó a su exnovia

Un operativo de inteligencia adelantado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga permitió la aprehensión de un menor de 17 años, señalado de ser uno de los principales responsables de una ola de homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga.

Las autoridades lograron ubicar al adolescente en una finca ubicada en zona rural de Lebrija, en inmediaciones del aeropuerto Palonegro, donde presuntamente se ocultaba para evadir a las autoridades.

Durante el procedimiento fue incautada un arma de fuego, la cual quedó a disposición de los investigadores para su respectivo análisis.

Según las indagaciones preliminares, el joven estaría involucrado en más de 15 homicidios cometidos en Bucaramanga, Girón y otros sectores del área metropolitana, así como en varios atentados sicariales que dejaron personas heridas.



Dentro de los hechos que se le atribuye, la muerte de una menor de 16 años en el barrio San Miguel de Bucaramanga. La víctima era su exnovia.

Masacre, imagen de referencia Foto: generada por ImageFX

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que el agresor, conocido con el alias de ‘Julito’, era expareja sentimental de la víctima y de su hermana, y estaría vinculado a estructuras criminales dedicadas al sicariato en el área metropolitana.

“Al parecer había un triángulo amoroso entre uno de los agresores y estas mujeres. Al criminal lo tenemos totalmente identificado, está dedicado a cometer sicariatos y desde la Policía estamos trabajando de manera articulada para capturar a los bandidos”, aseguró el oficial en su momento.

Las autoridades igualmente lo relacionan con otros episodios violentos registrados en municipios y sectores como Girón, El Páramo, Caracolí, Canelos, Panorama —conocido como La Jaula— y San Miguel, además de ataques armados que no dejaron víctimas fatales.

El menor fue puesto a disposición de un juez de responsabilidad penal para adolescentes, autoridad que deberá definir su internamiento en un centro especializado, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer en su totalidad estos hechos que mantienen en alerta a la región.