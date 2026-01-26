En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Menor de 17 años está vinculado a 15 homicidios en Bucaramanga: asesinó a su exnovia

Menor de 17 años está vinculado a 15 homicidios en Bucaramanga: asesinó a su exnovia

La Policía Metropolitana de Bucaramanga lo aprehendió en una finca de Lebrija, donde se escondía de las autoridades tras asesinar a su exnovia.

