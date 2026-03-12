En vivo
Excavación de la segunda fase del Túnel de Oriente ya alcanza los 104 metros y estaría para 2027

Según destacó la Gobernación de Antioquia, las obras buscan mejorar el tráfico desde Medellín hacia el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

Cada día avanzan en excavar 4 metros del túnel, destacó la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia
Gobernación de Antioquia
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

