Excavación de la segunda fase del Túnel de Oriente ya alcanza los 104 metros y estaría para 2027

A propósito del numeroso tráfico de vehículos que diariamente hay desde el Valle de Aburrá hacia el Valle de San Nicolás, la Gobernación de Antioquia destacó que las obras de la segunda etapa del túnel de Oriente llevan un avance que alcanza el 19% general.

Durante una visita al sitio, el secretario de Infraestructura Física, Horacio Gallón, indicó que la excavación del túnel Seminario 2 ya suma 104 metros desde su inicio en enero de este año, pues cada día se suman 4 metros más a estas labores.

"Llegamos a los 150 metros de excavación, vamos a mejorar los suelos, vamos a tener mayor cobertura y vamos a ampliar y vamos a poder excavar seis, ocho o diez metros diarios. Por eso, esta ruta crítica ya la vamos venciendo. Esta es una de las obras más importantes que tiene el gobierno de Antioquia, por eso estamos haciendo la supervisión, la vigilancia, los cronogramas se vienen cumpliendo a cabalidad", indicó.

Según Gallón, si los cronogramas del proyecto se siguen cumpliendo, se espera que la doble calzada entre en funcionamiento durante el segundo semestre de 2027. Esto, teniendo en cuenta que este corredor comenzó a operar con una sola calzada en 2019, pero el aumento en el flujo de vehículos hizo necesaria la ampliación para responder a la demanda de movilidad en el departamento de Antioquia.



Las obras cuentan con varios frentes abiertos (Seminario 2, puente Bocaná 2, muros, soportes primarios del túnel Santa Elena 2 y puente Sajonia 2) y genera actualmente 1705 empleos (133 mujeres – 1572 hombres).

El ente departamental destacó que el proyecto es estratégico para la conectividad con el Aeropuerto Internacional José María Córdova y la subregión del Oriente antioqueño, y avanza conforme al cronograma de obra.

