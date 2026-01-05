En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Obras del segundo Túnel de Oriente ya alcanzan casi el 20% de ejecución

Obras del segundo Túnel de Oriente ya alcanzan casi el 20% de ejecución

Se estima que la infraestructura pueda movilizar hasta 50 mil vehículos al día cuando inicie operaciones a finales de 2027.

Publicidad

Publicidad

Publicidad