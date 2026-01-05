Obras del segundo Túnel de Oriente ya alcanzan casi el 20% de ejecución

A buen ritmo avanza una de las obras de movilidad más importantes en Antioquia para la conexión entre Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente del departamento.

Se trata del segundo Túnel de Oriente, cuya acta de inicio para trabajos definitivos se firmó en agosto de 2025 y medio año después las obras registran un avance general del 19 %.

Así lo afirmó el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, quien destacó además de acciones ambientales y prediales, las obras del Puente Sajonia 2, ubicado en el municipio de Rionegro y del Puente Bocaná 2, al costado de Medellín, en los cuales ya se finalizaron las cimentaciones y el avance en las superestructuras.

"Ya tenemos catorce metros de apertura del túnel seminario. Ya estamos trabajando al interior de la socavación que ya existía del túnel Santa Helena, de la Burrá. Es fundamental decir que tenemos una concesión excelente para dejar funcional esta obra tan importante para el departamento y para el país en el segundo semestre del veinte veintisiete".



En otros avances de la megaobra la Gobernación también informó que ya están excavados los 8.2 kilómetros del Túnel Santa Elena 2 y la construcción de la vía industrial, un corredor de 1.5 kilómetros que se suma a los 4.5 kilómetros existentes de la primera etapa del proyecto.

La obra en avance es clave si se tiene en cuenta que la posibilidad de duplicar la capacidad del Túnel que hoy opera prácticamente al límite, con más de 30.000 vehículos diarios, lo que genera congestión frecuente, especialmente en horas pico y temporadas altas.

También, con la entrad en operación de la segunda etapa, al dividir el tráfico en dos túneles unidireccionales, se reducen los riesgos de choques frontales, se facilita la atención de emergencias y se mejora la operación en caso de incidentes, cierres parciales o mantenimiento, algo crítico en una vía estratégica que comunica a Medellín con el aeropuerto José María Córdova y la subregión del Oriente.