La Secretaría de Movilidad confirmó que fue habilitado nuevamente el Túnel de Oriente tras un aparatoso siniestro vial ocurrido en horas de la mañana, en el que estuvieron involucrados una van de pasajeros y un furgón de transporte de alimentos.El choque dejó un saldo preliminar de ocho personas lesionadas, entre pasajeros y conductores de ambos vehículos. De acuerdo con los reportes médicos, uno de los afectados debió ser trasladado de urgencia vital a un centro asistencial, mientras que los demás presentan diversas fracturas y contusiones en diferentes partes del cuerpo.Le puede interesar: Ocho personas heridas, una de gravedad, deja accidente de tránsito en el Túnel de Oriente"La emergencia fue atendida de manera articulada con los organismos de socorro. Nuestros agentes apoyaron la regulación vial y están en la investigación para establecer las causas del siniestro y los posibles responsables. La vía se encuentra restablecida, y nos disculpamos por las incomodidades y demoras generadas", así lo expresó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.La emergencia generó el cierre temporal de la vía y requirió la articulación de los organismos de socorro de la zona junto con agentes de tránsito, quienes coordinaron las labores de rescate, atención a los heridos y el posterior retiro de los vehículos para despejar el corredor vial.