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Blu Radio  / Túnel de Oriente

Túnel de Oriente

accidente de transito
Antioquia

Habilitan el paso en el Túnel de Oriente tras grave choque que dejó ocho heridos

TUNEL ORIENTE- ALCALDÍA.jpg
Antioquia

Túnel de Oriente implementa nuevo sistema de cierre automático en la vía ante accidentes

Cada día avanzan en excavar 4 metros del túnel, destacó la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia
Antioquia

Excavación de la segunda fase del Túnel de Oriente ya alcanza los 104 metros y estaría para 2027

341266_BLU Radio. Túnel de Oriente / Foto: BLU Radio
Antioquia

Obras del segundo Túnel de Oriente ya alcanzan casi el 20% de ejecución

341159_BLU Radio. Túnel de Oriente / Foto: BLU Radio
Antioquia

Odinsa asegura cierre financiero por $1,8 billones para segunda etapa del Túnel de Oriente

TUNEL ORIENTE- ALCALDÍA.jpg
Antioquia

Túnel de Oriente que lleva al José María Córdova tendrá cierres nocturnos toda esta semana

341159_BLU Radio. Túnel de Oriente / Foto: BLU Radio
Antioquia

Por labores de mantenimiento, Túnel de Oriente tiene cierres nocturnos de seis horas

Accidente Palmas.jpg
Antioquia

Alerta en Medellín por incremento del 28 % en accidentes en doble calzada Las Palmas

341159_BLU Radio. Túnel de Oriente / Foto: BLU Radio
Antioquia

¡Atención conductores! Anuncian cierres nocturnos en el Túnel de Oriente por mantenimiento

Parque La Judea de El Santuario, Antioquia
Antioquia

Polémica por Festival de la Chicha en El Santuario: Petro critica y alcaldía se defiende

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