Túnel de Oriente implementa nuevo sistema de cierre automático en la vía ante accidentes

A partir de este lunes, el Túnel de Oriente implementará un nuevo sistema de cierre automático en sus ingresos ante novedades en la vía. Los vehículos deben detenerse inmediatamente ante el cambio a rojo de los semáforos dispuestos en los ingresos de la conexión y tomar la ruta de desvío para continuar su trayecto.

Los conductores que transitan por la conexión Túnel de Oriente se encontrarán desde el próximo 1 de junio con una nueva herramienta tecnológica diseñada para fortalecer la seguridad vial y optimizar la gestión del tráfico en uno de los corredores más importantes entre Medellín y el Oriente antioqueño.

La concesión Túnel Aburrá Oriente anunció la entrada en operación de un sistema inteligente de cierre automático en los principales accesos al túnel, una innovación que permitirá reaccionar de manera inmediata ante cualquier situación que obligue a restringir temporalmente el paso de vehículos.

La nueva infraestructura combina señales luminosas, alertas sonoras y barreras automatizadas capaces de activarse en cuestión de segundos cuando se presente una emergencia o una condición que comprometa la seguridad de los usuarios.



El sistema estará ubicado en dos puntos estratégicos: el intercambio Baltimore, en el corredor de Las Palmas, y el sector de Sajonia, en Rionegro, uno de los principales accesos para quienes se movilizan desde el aeropuerto José María Córdova y los municipios del Oriente antioqueño.

“Antes este cierre nos tomaba alrededor de 10 minutos mientras nuestras unidades de la brigada se desplazaban al sitio a ubicar maletines en los ingresos. Esta modernización mejorará la experiencia de usuario, entregando información de manera oportuna e inmediata para que los usuarios puedan tomar vías alternas”, agregó Daniel Betancur, coordinador de Operaciones de la Concesión Vial.

El funcionario indicó que la tecnología será utilizada en situaciones como accidentes de tránsito, vehículos averiados, labores de mantenimiento, actividades constructivas asociadas al proyecto Túnel de Oriente 2 o cualquier otra contingencia operacional que requiere restringir el paso para proteger la integridad de los viajeros.

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Aunque el proceso operará de forma automatizada, la concesión informó que mantendrá personal de apoyo en el intercambio Baltimore para orientar a los conductores y facilitar la toma de rutas alternas cuando las condiciones así lo requieran.