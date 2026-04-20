Ojo viajeros: habrá cierre nocturno del Túnel de Oriente por cuatro días por mantenimiento

Si usted es de las personas que tiene previsto un viaje en horario nocturno en el aeropuerto José María Córdoba en Rionegro, oriente de Antioquia, tenga en cuenta que se tendrá un cierre para quienes suben por la avenida Las Palmas desde Medellín y cruzan por el Túnel del Oriente.

El concesionario a cargo de este tramo vial aseguró que desde este lunes y hasta el próximo jueves, 23 de abril, se presentarán cierres totales de seis horas diarias en la conexión vial Túnel de Oriente. Estas jornadas obedecen a labores de mantenimiento y limpieza en la infraestructura y se realizarán entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. del día siguiente.

BLU Radio. Así será el recorrido del Túnel de Oriente / Foto: Secr. de Infraestructura de Antioquia

Desde allí explicaron que las tareas "buscan brindar una mejor experiencia a los viajeros que transitan entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño", enfocándose en el mantenimiento de los sistemas de ventilación, iluminación, señalización y control de tráfico, y actividades de limpieza en al interior de los túneles y en vías a cielo abierto.

Por lo pronto, la concesión recordó a sus usuarios de esta vía que durante el mantenimiento estarán disponibles rutas alternas como las vías doble calzada Las Palmas y Variante Palmas, las cuales se encontrarán habilitadas durante los periodos de mantenimiento.



Asimismo, se tendrán disponibles las unidades de atención como grúas, ambulancias y vehículos de emergencia para continuar prestando un servicio con óptimas condiciones de seguridad.