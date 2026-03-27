Gobierno firmó otrosí para modernizar aeropuerto José María Córdova, luego de tres años

Luego de que hace pocos días nuevamente varios sectores sociales y políticos se pronunciaran sobre las demoras del Gobierno nacional para autorizar las esperadas y necesarias obras de modernización en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, la espera terminó.

La Agencia Nacional de Infraestructura informó que inició la implementación del plan de choque para esta terminal aérea internacional que sirve a Medellín y que, según expertos, está rezagada al menos 14 años en materia de infraestructura para atender la demanda creciente de pasajeros que en 2025 llegó a los 13.6 millones.

Según la ANI, serán 11 obras integrales con 15 intervenciones que el concesionario Airplan adelantará a zonas como el área de check-in, plataforma y filtros de seguridad del aeropuerto, además de la construcción de la nueva sala remota nacional, la nueva sala de reclamo de equipaje remoto nacional y el nuevo centro de conexiones, entre otras adecuaciones.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, celebró el anunció pero reiteró sus cuestionamientos al Gobierno nacional por las demoras para autorizar las intervenciones, pese a los permisos y vistos buenos ya otorgados por otras entidades implicadas en el proceso.



"Es increíble que tuviéramos que dar esta pelea por algo tan necesario y urgente. Todos los estudios técnicos, ambientales, financieros y jurídicos ya estaban listos y estaban aprobados desde el año pasado. Miren, el comité de contratación de la propia agencia nacional de infraestructura dio el visto bueno", mencionó el concejal.

Las obras que durarán un año tendrán una inversión por 146.000 millones de pesos y le permitirá al aeropuerto de Rionegro pasar de 24 a 38 operaciones por hora y ampliar su capacidad de 11 millones a 17 millones de pasajeros al año.

Se espera que las obras también incluyan una nueva plataforma de parqueo de aviones en la que se incrementará seis nuevas posiciones, con operación remota, que optimizará los tiempos de operación.

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De igual manera, habrá reconfiguraciones en la zona de inmigración y emigración, adecuaciones a las salas de espera, la construcción de un nuevo edificio de equipajes y adquisición tecnológica para el manejo y control de equipaje.