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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gobierno firmó otrosí para modernizar aeropuerto José María Córdova, luego de tres años

Gobierno firmó otrosí para modernizar aeropuerto José María Córdova, luego de tres años

La inversión implica 164.000 millones de pesos para 11 intervenciones en la terminal aérea de Rionegro.

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