Asciende a 22 billones el costo de la ampliación del aeropuerto José María Córdova de Rionegro

Asciende a 22 billones de pesos el costo de la ampliación del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, según la actualización del plan maestro adelantado por la Aerocivil. Habitantes de las 9 veredas que se verían impactadas expresaron preocupación porque no fueron tenidos en cuenta en este proceso.

La incertidumbre se centra en que si bien para finales del año 2023 la Aerocivil estimaba que la segunda pista para esta terminal aérea costaría 3.7 billón de pesos, el monto subió en mayo de este año en un debate de la comisión sexta del Senado, cuando se estimó un costo total de más de $8.3 billones, según lo afirmó en su momento la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Liliana Ospina.

Ahora este plan indica que en total se requieren 22 billones para poder comprar 553 predios identificados, construir una segunda pista de 4 kilómetros, ampliar la actual de 3,5 a 4 kilómetros, construir una nueva terminal, y hacer las demás obras. El senador antioqueño Esteban Quintero manifestó que este nuevo panorama trae inseguridad jurídica.

“La preocupación es que el Gobierno nacional quiere financiar la primera fase con ingresos regulados que debería administrar la concesión hasta el 2032 con opción hasta el 2048, lo que genera inseguridad jurídica. También se critica la falta de gestión del presidente Gustavo Petro”, aseguró.



Durante el encuentro en el que se socializaron estos cambios, por parte de una firma colombo-española contratada por la Aerocivil, los moradores de las 9 veredas que se verían impactadas también expresaron su preocupación porque no fueron tenidos en cuenta en esta actualización, por lo que exigen ser escuchados, tener información de primera mano y que les paguen precios justos por sus tierras.

El senador criticó que el Gobierno nacional no haya sido capaz de autorizar obras de optimización por menos de 300 mil millones de pesos para avanzar en aspectos urgentes como inmigración y salas de espera, y que ahora diga ser capaz de sacar adelante un proyecto de 22 billones de pesos.

“Igualmente hay que advertir que el Gobierno nacional se comprometió a girar 164.000.000 de pesos para el 31 de diciembre del año 2024 y excusándose en un déficit fiscal no cumplió su compromiso, lo que produjo una afectación total a las mejoras del Aeropuerto José María Córdova”, agregó.

Por lo pronto, las expectativas están centradas en qué ocurrirá cuando la Aerocivil deberá incorporar, a través de una resolución, este plan que se socializó en las últimas horas.