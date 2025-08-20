Molly, la perrita que le pone olfato a la lucha contra la droga en aeropuerto de Rionegro

Una de las principales preocupaciones de las autoridades aeroportuarias en Antioquia está relacionada con el tráfico de drogas, donde cada vez más la delincuencia encuentra nuevas estrategias para cumplir sus objetivos.



Sobre Molly y su función

Como una verdadera aliada en la labor de identificar estas sustancias en el aeropuerto de Rionegro, la Policía cuenta con Molly, una perrita de dos años de los cuales seis meses los ha dedicado al servicio de la institución produciendo asombrosos resultados en el aeropuerto José María Córdova, como lo destacó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en el departamento.

"Hemos logrado la incautación de más de 16.000 gramos de sustancias entre marihuana, cocaína, marihuana creepy y bazuco. Esta sustancia ha valorado aproximadamente más de 150 millones de pesos, donde se ha tenido 7 casos de incautación de sustancia por olfateo, 8 capturas, de las cuales 6 son nacionales, 2 extranjeros", destacó.

Esos dos extranjeros fueron ciudadanos chinos a los cuales Molly identificó hace menos de un mes cuando intentaban transportar 14 kilos de cocaína en una maleta advertida por la perrita en la banda de selección de equipaje sur del aeropuerto y que tenía destino a San Andrés.

El patrullero Duván Úsuga, integrante del grupo de guías caninos, destacó la importancia de contar con el equipo de una integrante como Molly.

"Día a día es revisar un vuelo, revisar equipajes, personas que viajan en el aeropuerto José María Córdova, que van diferentes destinos nacionales e internacionales. Me he quedado sorprendido con el resultado de la canina Molly".

Su talento para detectar este tipo de sustancias ilegales que producen millonarias ganancias al mundo criminal también han hecho que Molly se haya vuelto un objetivo contra el que buscan atentar por lo que goza de una especial protección por parte de sus guías.