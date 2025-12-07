En vivo
Aeropuerto José María Córdova en Rionegro cierra 2025 con 4 millones de movimientos migratorios

Aeropuerto José María Córdova en Rionegro cierra 2025 con 4 millones de movimientos migratorios

La terminal aérea se proyecta con el mayor crecimiento migratorio del país, con un 11% más de extranjeros durante esta temporada que en la misma del año anterior.

Blu Radio. Aeropuerto José María Córdova / Foto: www.aeropuertorionegro.co
Blu Radio. Aeropuerto José María Córdova / Foto: www.aeropuertorionegro.co
Foto: www.aeropuertorionegro.co
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 7 de dic, 2025

