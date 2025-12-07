Aeropuerto José María Córdova en Rionegro cierra 2025 con 4 millones de movimientos migratorios

Autoridades migratorias en el país se preparan para un importante flujo de pasajeros, especialmente en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, de cara a lo que serán las celebraciones y vacaciones de fin y principio de año.

Y es que, según Migración Colombia, la capital antioqueña se sigue consolidando como uno de los destinos turísticos más atractivos para ciudadanos extranjeros.

Según Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia - Chocó, se espera que al finalizar el año la terminal aérea en el Oriente del departamento alcance los cuatro millones de movimientos migratorios en los últimos 12 meses.

Salazar añadió que se proyecta como el de mayor crecimiento migratorio con un 11% durante la temporada de fin de año, en comparación con la misma época de 2024. La diversidad de experiencias en la región, el clima y la gastronomía son algunas de las fortalezas de Medellín ante el mundo.



"Reforzaremos la operación en el puesto de control migratorio y fortaleceremos nuestras acciones de control para prevenir el turismo con fines de explotación sexual, una prioridad institucional durante la temporada", señaló.

Otra de las preocupaciones en materia logística en medio de la alta afluencia de viajeros pasa por el poco personal de Migración Colombia realizando los diferentes controles en el aeropuerto que sirve a Medellín, por lo que se podrían registrar largas filas de espera e incluso el represamiento en la llegada de vuelos.

Según estimaciones de la Secretaría de Turismo de Medellín, la temporada decembrina dejará una derrama económica de 143.7 millones de dólares para la ciudad. Se esperan visitantes principalmente de países como México, Estados Unidos y República Dominicana.