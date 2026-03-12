En riesgo de muerte mujer a la que le perforaron el intestino durante biopsia en Barranquilla

Han sido meses de angustia para los familiares de Maria Angelica Castañeda Morales, una mujer de 53 años que llegó hasta la clínica Reina Catalina en Barranquilla, tras la falta de especialistas que había en su natal Cartagena para tratarle una masa que le identificaron en su páncreas.

Sin embargo, su diagnóstico en esta ciudad ascendió de masa a tumor y ahora se le suma una perforación que le iniciaron en su intestino delgado, momentos en los que la preparaban para una biopsia con la que iniciarían su tratamiento.

Dice su hijo Esteban Bossio Castañeda a Blu Radio que ahora mismo la Supersalud ni su EPS Salud Total ni los médicos que la atendieron les dan una respuesta, mientras que su estado de salud se agrava, debido a que lleva varios días sin comer y con un intenso dolor de estómago.

“Mi mamá ha bajado demasiado de peso. Ella estaba pesando casi 70 kg y ahora está en menos de 40 kg. Está entre 35 y 33 kg. Nosotros hemos puesto quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud. Llamamos a Salud Total, pero nadie nos da respuesta”, declaró inicialmente.



De hecho, a María Angelica le dieron salida ambulatoria con la promesa de que en los primeros días de marzo iban a recibirla para ingresarla a urgencias. Sin embargo, a su llegada nuevamente al centro asistencial les señalaron que su orden no tenía validez.

Lo único que les han dicho hasta el momento es que esa perforación hubiera ocurrido en cualquier clínica de la ciudad, por lo que Esteban teme que la situación se salga de las manos y su madre muera.

“Nos sentimos de brazos cruzados ante una salud en el país que está deplorable. Nunca habíamos sentido el golpe o que el sistema nos respirara en la nunca. No lo digo solo por mi mamá, es un llamado de atención. ¿Cuántas otras madres, padres, abuelos o hermanos han muerto por falta de una atención oportuna? quizás por una ecografía o por una biopsia. Nos dijo que nos quería ver, que nos extrañaba, como ella habrá miles de personas pasando por lo mismo. Como hijo siento que me están arrancando algo de mi corazón”, agregó.

Sus deseos son simples, tener acceso a una nueva biopsia para tratar el tema del tumor y corregir la fisura generada en el intestino.