Aparatoso accidente entre buseta y una tractomula en variante Popayán- Cali; tres personas murieron

Durante la mañana de este martes se presentó un aparatoso accidente en la variante Popayán -Cali, especialmente en el sector conocido como Pescador, municipio de Caldono, entre una buseta de servicio intermunicipal y una tractomula.

Por el accidente tres personas murieron y autoridades confirman que hay varios heridos.

Personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional se dirigió al lugar de los hechos, donde los organismos de socorro atienden la situación.

Hasta esta mañana no se han confirmado las identidades de los fallecidos.



En desarrollo.