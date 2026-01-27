En vivo
Aparatoso accidente entre buseta y una tractomula en variante Popayán- Cali; tres personas murieron

Aparatoso accidente entre buseta y una tractomula en variante Popayán- Cali; tres personas murieron

Un bus de servicio intermunicipal y una tractomula chocaron en la vía.

