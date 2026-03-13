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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Activan ruta de búsqueda de hermanas que habrían sido secuestradas en El Bagre, Antioquia

Activan ruta de búsqueda de hermanas que habrían sido secuestradas en El Bagre, Antioquia

Siguen las investigaciones en la zona para esclarecer el crimen de dos personas en medio de estos hechos ocurridos en zona rural.

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