Activan ruta de búsqueda de hermanas que habrían sido secuestradas en El Bagre, Antioquia

Autoridades de seguridad en Antioquia centran sus esfuerzos para ubicar el paradero de dos adolescentes de 14 y 15 años que habrían sido secuestradas por parte de un grupo armado en zona rural del municipio de El Bagre tras recientes enfrentamientos ocurridos en el corregimiento de Puerto López.

Según el secretario de Seguridad del departamento, Luis Eduardo Martínez, hasta ahora no hay ninguna denuncia formal instaurada por la situación. Sin embargo, a partir de información entregada por autoridades locales y la Policía, ya hay instrucciones para la activación de una ruta que permita hallar con vida a las hermanas identificadas como Jhocer Alexandra Yanez Hernández y María Ana Yanez Hernández.

"Lo que yo hice inmediatamente fue con la directora de Derechos Humanos hacer que se activen todas las rutas correspondientes con los organismos que trabajan de la mano con la Gobernación, para ver de qué manera conseguimos que estas dos menores sean liberadas de manera inmediata", destacó.

De manera preliminar hasta ahora las autoridades han logrado determinar que las confrontaciones en este corregimiento se produjeron entre el Clan del Golfo y una comisión mixta de las disidencias de las Farc y el ELN en medio de los señalamientos de esta alianza hacia algunos habitantes de la zona de ser integrantes o colaboradores del bando enemigo.



Hasta ahora, tampoco se han dado a conocer las respectivas identidades de las dos personas asesinadas en medio de las confrontaciones tras los actos urgentes llevados a cabo por entidades judiciales.