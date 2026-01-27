Hallan dos cuerpos sin vida en zona rural de Abejorral, Antioquia: van seis muertes durante 2026

Un violento inicio de año en el municipio de Abejorral genera preocupación en habitantes ya autoridades, pues en lo que va corrido de enero ya son seis las muertes violentas registradas en esta localidad del Oriente de Antioquia.

El caso más reciente ocurrió en la vereda Chagualal, donde fueron hallados los cuerpos de dos hombres que estarían entre los 20 y 30 años de edad.

Fueron habitantes de la zona quienes dieron aviso a las autoridades policiales y judiciales que se trasladaron hasta la zona para las respectivas verificaciones e iniciar con la recolección de información para esclarecer el hecho.

Según un comunicado de prensa de la administración local, versiones preliminares aportadas por la comunidad indican que las víctimas no eran habitantes del municipio. Por eso, expresaron todo su respaldo al proceso investigativo para determinar cuánto antes las circunstancias y razones de lo sucedido.



Este hallazgo se produce a menos de dos semanas que en la vereda Los Rastrojos fueran hallados los cuerpos de Geovanny Arley Vargas, Edwin Danilo Pulgarín y Edwin Rivera, estos últimos dos reportados como desaparecidos desde hacía algunos días.

No se descarta que esta racha violenta en el municipio, que ya deja seis muertes durante 2026, esté asociada a disputas entre grupos criminales por el control territorial y rentas ilegales.