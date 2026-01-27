Fiscalía de París investiga a Kick por muerte en transmisión en vivo de un streamer

La Fiscalía de París anunció este martes la apertura de una investigación judicial contra la plataforma Kick y sus gestores, contra los que dictó orden de detención, por la muerte en directo en agosto de 2025 del francés Jean Pormanove, un creador de contenido en internet cuyo maltrato se retransmitía como espectáculo.

La investigación ha sido abierta por los cargos de disposición ilegal de una plataforma en línea por parte de un grupo organizado, blanqueo de capitales, no asistencia a una persona en peligro, no prevención de un delito o infracción penal contra la integridad física y difusión de grabaciones de imágenes que dañan intencionalmente la integridad personal, precisó la Fiscalía.

En un comunicado, añadió que ha solicitado órdenes de arresto contra los gestores de Kick, después de que no comparecieran a una audiencia fijada previamente en el marco de una investigación preliminar abierta siete días después del fallecimiento de Jean Pormanove, el 18 de agosto de 2025, y encomendada a la Oficina de Lucha contra la Ciberdelincuencia (OFAC).

Raphaël Graven, alias Jean Pormanove, figura destacada del streaming francés, falleció mientras dormía durante una retransmisión en directo.



Seguido por más de 500.000 suscriptores en la plataforma Kick, este hombre de 46 años había sido objeto de polémica, humillaciones y maltratos físicos recurrentes por parte de sus colaboradores en esa controvertida plataforma.

La investigación judicial abierta hoy permitirá un análisis más profundo de las diversas estructuras y acuerdos financieros de la empresa, que siguen siendo opacos en esta etapa, según la Fiscalía de París.

También señaló que la investigación judicial debería esclarecer los vínculos económicos entre Kick y el canal de televisión de Jean Pormanove. "Se han identificado flujos financieros sospechosos, lo que ha suscitado sospechas de financiación directa de este canal por parte de la empresa Kick y sus directivos", precisó.

Esta investigación forma parte de una operación coordinada con la Fiscalía de Niza, con el apoyo de la Policía Judicial de la misma ciudad del sur de Francia, la OFAC, el Grupo de Intervención Regional (GIR) y ARCOM, una autoridad pública independiente garante de la libertad de comunicación, "plenamente comprometidos con la lucha contra los abusos de las plataformas que operan en Francia".

El exitoso 'streamer' fallecido había sido objeto de una fuerte polémica en torno al canal "le Lokal" de la plataforma Kick.

En una investigación publicada en diciembre de 2024, el medio de investigación Médiapart mencionaba a los 'influencers' como responsables de un auténtico "negocio del maltrato en línea". Entre ellos, "Safine" y "Naruto", en el papel de verdugos; Jean Pormanove (JP) y Coudoux, discapacitado, en el de víctimas.