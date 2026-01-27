En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía de París investiga a Kick por muerte en transmisión en vivo de un streamer

Fiscalía de París investiga a Kick por muerte en transmisión en vivo de un streamer

Seguido por más de 500.000 suscriptores en la plataforma Kick, este hombre de 46 años había sido objeto de polémica, humillaciones y maltratos físicos recurrentes.

Fiscalía de París investiga a Kick por muerte en transmisión en vivo de un streamer
Fiscalía de París investiga a Kick por muerte en transmisión en vivo de un streamer
Foto: ImageFx
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad